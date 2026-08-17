Ilusión en marcha: los juveniles de la URS se prueban en el club Argentino

Ese es el camino: hace cinco años Nahuel Zunini (al centro) y Alan Martínez (izquierda) se consagraron campeones del Select 12 en Carlos Paz. Hoy brillan con sus clubes en Primera. Foto: prensa UAR.

Los preseleccionados juveniles M17 y M16 Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur disputarán este lunes amistosos frente a la M18 del club Argentino, como parte de la preparación para afrontar los compromisos nacionales.

Los partidos se llevarán a cabo hoy en el Country, desde las 13.45.

Recordamos que la URS será sede en octubre venidero del Select 12 Sur, el certamen M17 clasificatorio hacia el Argentino juvenil. Se jugará entre el viernes 23 y el domingo 25 y contará con la participación de las uniones Sur, Tierra del Fuego, Valle del Chubut, Lagos del Sur y San Luis.

Los entrenadores de Sur designados en mayo pasado son Matías Bertoncello (Sociedad Sportiva), Sebastián Barrera (Universitario), Agustín Elorriaga (Coronel Suárez RHC), Federico Llanos (Santa Rosa RC) y Mariano Marsiili (El Nacional). Además, contarán con la colaboración de Lisandro Flores, referente local de scrum y preparador físico del Centro de Desarrollo de Alem y Florida. Estarán supervisados por Mariano Minnaard, director del Centro.

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Este es el listado de jugadores convocados para la jornada de hoy:

Preselección M17

Adolfo Jolly (Santa Rosa RC), Benjamín Lirio (Sociedad Sportiva), Derek Troncoso (Sociedad Sportiva), Gonzalo Campos (Sociedad Sportiva), Ignacio Silva (Sociedad Sportiva), Jeremías Pinzón Mercanti (Argentino), Joaquin Piñeiro (Argentino), Juan Ignacio Ripari (Santa Rosa RC), Kevin Cabrera (Coronel Suárez RHC), Luca Rallesi (Argentino), Lucas Graff (Coronel Suárez RHC), Lucio Pérez Jofre (Argentino), Máximo Paillan (Universitario), Mirko Saad (Coronel Suárez RHC), Pedro Clausen (Coronel Suárez RHC), Santiago Teti (Sociedad Sportiva), Santiago Adad (Sociedad Sportiva), Santiago Custodio (Argentino), Santino Caridi (Santa Rosa RC), Thiago Moyano (Universitario), Tomás Fenley (Argentino), Tomás Gonzalez (Universitario), Bautista Boviez (Sociedad Sportiva), Benjamín Gaitán (Sociedad Sportiva), Camilo Pagano (Coronel Suárez RHC), Ciro Fernandez Moyano (Santa Rosa RC), Facundo Pérez Cozzy (Universitario), Genaro Grecco (Argentino), Gonzalo Bader (Santa Rosa RC), Gonzalo Cazeaux (Tres Arroyos RHC), Juan Ignacio Cabral (Santa Rosa RC), Lautaro Di Toto (Sociedad Sportiva), León Muiños (Argentino), Manuel Argüello (Tres Arroyos RHC), Mateo Bertoncello (Sociedad Sportiva), Máximo Urigen (Santa Rosa RC), Pedro Campagnoli (Sociedad Sportiva), Pedro Garmendia (Santa Rosa RC), Stefano Gael Rumi Pacheco (Argentino), Tobias Longobardi Miranda (El Nacional) y Valentín Cardoso (Argentino).

Preselección M16

Agustín Brossy Grotto (Santa Rosa RC), Agustín Hanser (Coronel Suarez RHC), Alvaro Baumgertner Reale (Santa Rosa RC), Bautista Depetris (Santa Rosa RC), Cruz José Brandazza Huerta (Santa Rosa RC), Damián De La Cal (Tres Arroyos RHC), Ezequiel Garro (Santa Rosa RC), Fermin Arese (Coronel Suarez RHC), Franco Condori (El Nacional), Ignacio Jorge Esponda (Coronel Suárez RHC), José Alberro (Coronel Suárez RHC), Manuel Argüello (Tres Arroyos RHC), Matteo Ávalos Molver (Tres Arroyos RHC), Octavio Brown (Tres Arroyos RHC), Santos Echaide (Coronel Suárez RHC), Simon Clerch (Tres Arroyos RHC), Álvaro Ross (Tres Arroyos RHC), Álvaro Toledo (Santa Rosa Rugby), Bautista Trujillo (Tres Arroyos RHC), Ciro Sagarzazu Luna (El Nacional), Felipe Ponzio Onorato (Coronel Suárez RHC), Francisco Quintana Di Loreto (Tres Arroyos RHC), Francisco Rauber Zabala (Santa Rosa Rugby), Gonzalo Pesalaccia (Tres Arroyos RHC), Juan Pedro Simoni (Coronel Suárez RHC), Máximo Nocelli (Santa Rosa RC), Máximo Scarpello (Santa Rosa RC), Pedro Perego (Coronel Suárez RHC), Rodrigo Baltazar Recuna Manavella (Santa Rosa RC), Tobias Longobardi Miranda (El Nacional), Valentino Rubin Ignacio López Cejas (Santa Rosa RC) y Valentino Scavuzzo (Coronel Suárez RHC).