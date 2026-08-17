Coudet explotó tras la victoria de River: “Soy respetuoso, pero no boludo”

Eduardo Coudet no ocultó su enojo en la conferencia de prensa posterior a la victoria de River por 2-0 ante Argentinos Juniors.

El entrenador fue consultado por un periodista sobre si había tomado con “cierta liviandad” la seguidilla de derrotas y la caída en la final del Torneo Apertura, una pregunta que generó una fuerte reacción del técnico.

“No lo digo con ninguna liviandad, no te equivoques”, respondió Coudet, que inmediatamente defendió su postura y aseguró que conoce perfectamente las consecuencias de estar al frente de River.

“Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Pongo la cabeza yo y siempre la voy a poner yo”, sostuvo.

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El entrenador insistió en que las derrotas no fueron tomadas a la ligera y recordó lo ocurrido después del partido anterior: “Puse mi cabeza arriba de la mesa el partido pasado”, afirmó, antes de remarcar que lleva muchos años en el fútbol y conoce la exigencia que implica dirigir al Millonario.

“Soy respetuoso, pero no boludo”, lanzó, en el momento más tenso de la conferencia.

Coudet también aseguró que no permitirá que se minimice el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico y los jugadores: “¿Vos te creés que yo la paso bien cuando nos ganan? ¿No sé todo lo que me juego?”. Y agregó: “Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece al trabajo”.

Las declaraciones se dieron después de que River cortara una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA al imponerse 2-0 ante Argentinos Juniors en el Monumental.

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo y Ángel Correa, de penal, sentenció el encuentro a los 43 del complemento. El triunfo significó además los primeros tres puntos del equipo en el Torneo Clausura.