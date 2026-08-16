Los U13 de Provincia finalizaron su participación en el Argentino

El seleccionado de Provincia terminó su participación en el Campeonato Argentino U13, cosechando una victoria y dos derrotas.

Después de caer el sábado frente a Entre Ríos, 74 a 64, el equipo bonaerense, con base de Bahía, superó por la mañana a Santiago del Estero, 70 a 43 y cayó a la noche frente al local Córdoba, 68 a 59, en el Polideportivo Carlos Cerutti.

De esta manera, no pasó al Final Four, que tendrá a los dos mejores de cada grupo.

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En el Grupo 1, clasificaron Córdoba y Entre Ríos, mientras que del Grupo 2 accedieron el local Santa Fe y FeBAMBA.

En el plantel hubo siete jugadores que participan en nuestra ciudad: Ramiro Maggi, Martiniano Quinteros, Romeo Fiadaron y Juan Manuel Majka (todos de Bahiense del Norte), Gianluca Gatti (Olimpo), Marlo Maceratesi (L.N. Alem) y Dante De Simón (Pacífico).

Fue entrenador Luciano Vecchi, asistente Diego Corinaldesi y preparador físico Ezequiel Micca.