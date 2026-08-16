Otra señal de la falta de recuperación del crédito: aumentaron un 6,6% los cheques rechazados

La economía real en Argentina sigue adelante con dificultades diversas que mantienen bajo presión a la cadena de pagos. Esto se da mientras hay variables del mundo financiero que empiezan a mostrar signos de estabilización.

Según un informe de Fidelitas, empresa especializada en información crediticia, en el marco de un monitoreo de contrapartes y análisis de riesgo, durante el mes de junio de 2026 se dio el aumento de los cheques rechazados en un 6,6% respecto del mes anterior.

A su vez, indica que se estabilizaron en torno a las 80.000 unidades mensuales, lo cual es un volumen que refleja la persistencia de los problemas de liquidez que afectan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas.

Y paralelamente la mora de las empresas sigue en niveles altos y el crédito no recupera el dinamismo necesario para acompañar la actividad productiva.

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Aumentó el uso de la capacidad instalada de la industria en junio: el desglose de los sectores

Esta situación es contraria a la evolución del Score Económico y Riesgo Fidelitas (SERF). Este, en el mes de junio, registró una mejora de 2,7%, siendo impulsado, principalmente, por variables financieras.

Una de ellas fue la desaceleración de la inflación, además de menor presión sobre el riesgo país y la reducción del 4,9% en la cantidad de deudores en mora tras el máximo histórico que se había registrado en mayo. En este contexto, desde Fidelitas sostienen que esta mejoría no es suficiente para poder hablar de una recuperación consolidada de la economía.

Al respecto, desde la empresa afirmaron que "la mejora del SERF muestra que algunas variables macroeconómicas comienzan a ordenarse, pero la economía real todavía transita un escenario muy exigente. Los cheques rechazados siguen en niveles récord, la mora empresarial continúa elevada y el crédito permanece restringido. Hasta que esas variables no comiencen a normalizarse, será difícil hablar de una recuperación sostenida de la actividad".

Otro de los puntos que marca el informe mensual señala que la cadena de pagos sigue siendo uno de los principales termómetros de la situación económica.

Sobre este punto, indica que el incremento de los cheques rechazados representa una señal de las dificultades que enfrentan las empresas para sostener su capital de trabajo en un contexto de Tasas de interés elevadas, escasa liquidez y un mercado crediticio que no logra expandirse

Por eso, dice que esta combinación marca un límite a la capacidad de financiamiento de las compañías y estira decisiones de inversión y crecimiento.

Morosidad

En cuanto al punto de la morosidad, señala que el número de deudores bajó en relación al pico alcanzado que tuvo en mayo. Desde Fidelitas consideran que todavía es prematuro hacer una interpretación de este movimiento como un cambio de tendencia.

Y, por eso, familias y empresas continúan operando bajo un elevado costo financiero, mientras que el amplio spread entre las tasas activas y pasivas sigue dificultando el desarrollo de un mercado de crédito más profundo y accesible, afirman.

Por su parte, el análisis también da cuenta de que el SERF sigue estando dentro de la categoría de "Señales Mixtas", escasamente 0,6 puntos por encima del umbral de "Riesgo Elevado". Lo propio refleja una economía que todavía prospera a dos velocidades: por un lado, mientras el frente financiero exhibe una mayor estabilidad, por el otro, la actividad productiva, el consumo y el crédito continúan mostrando señales de debilidad.

En base al segundo semestre, desde el informe sostienen que la evolución de la mora será clave como variable para poder consolidar la recuperación del sistema financiero. Y marcan que una reducción sostenida permitiría liberar recursos hoy inmovilizados por riesgo crediticio para favorecer una baja de forma gradual de las tasas de interés y así reactivar el financiamiento para empresas y consumidores.

Pero advierten que, hasta que ello ocurra, la fortaleza de la cadena de pagos seguirá siendo uno de los principales desafíos para la economía argentina. (NA)