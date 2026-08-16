Volcó un auto cerca de Punta Alta: dos heridos

Dos personas resultaron heridas luego de que el automóvil en el que circulaban sufriera un vuelco sobre la ruta 249.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 4, a la altura del kilómetro 662 de la citada carretera.

En ese lugar, por causas que no fueron determinadas, Roberto Medina, de 45 años, perdió el control del Chevrolet Vectra que manejaba y terminó volcando al costado de la ruta.

Debido a los golpes, su acompañante, Mario Ramírez, fue trasladado al hospital local con heridas cortantes superficiales en la cabeza y escoriaciones varias, sin riesgo de vida.

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La carátula de la causa es lesiones culposas.