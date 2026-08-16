Un informe muestra que el comercio local todavía no consolida una recuperación

El comercio de Punta Alta mostró algunas mejoras entre abril y junio, aunque todavía no puede hablarse de una recuperación. Esa es la principal conclusión de un nuevo Relevamiento Económico Local, realizado en conjunto por el Centro de Estudio Sapiencia y alumnos del primer año de Administración PyMES del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 190.

Según el informe difundido esta semana, disminuyó la cantidad de comercios que tuvieron una caída en sus ventas, pero también siguen siendo pocos los que consiguieron aumentarlas.

Entre enero y marzo, el 43,7% de los comercios había informado que sus ventas habían bajado. Entre abril y junio, ese porcentaje se redujo al 25,2%. Al mismo tiempo, el 53,3% señaló que sus ventas se mantuvieron sin cambios.

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El dato que impide hablar de recuperación es que solamente el 21,5% de los comercios dijo haber vendido más, incluso un poco menos que el 23% registrado durante el primer trimestre. En otras palabras, el comercio local dejó de mostrar una caída tan generalizada, pero aún no logró entrar en una etapa de crecimiento.

Más cautela y una demanda que no despega

Las expectativas para los meses siguientes también reflejan prudencia. El porcentaje de comerciantes que esperaba una mejora bajó del 65% al 54,9%, mientras que quienes no preveían cambios pasaron del 22,4% al 34,8%.

Si bien el sentimiento pesimista disminuyó (las expectativas negativas pasaron del 12,6% al 10,3%) y hay menos comerciantes que esperan un empeoramiento, también son menos los que confían en una mejora.

De acuerdo con el relevamiento, la caída de las ventas aparece como la principal preocupación: fue señalada por el 37% de los consultados. Segundo quedó el aumento de los costos, con el 28,1%. Más atrás aparecen la competencia informal, la presión impositiva, los problemas de infraestructura y la falta de financiamiento.

También se mantiene un bajo uso del crédito. Las transferencias bancarias y billeteras virtuales concentran el 79,3% de las respuestas sobre medios de pago. Si se suman el efectivo y las tarjetas de débito, el 91,1% corresponde a formas de pago que no implican financiamiento.

Las operaciones con crédito —tarjetas, cuotas y cuenta corriente— representan apenas el 8,9%. Esto muestra que la mayor parte de las ventas se concreta con dinero disponible en el momento.

Las ventas por internet tampoco muestran grandes cambios. El 45,2% de los comercios que utiliza canales digitales señaló que sus ventas se mantuvieron estables; el 8,9% registró un aumento y el 11,1%, una caída. Otro 34,8% directamente no vende online.

El relevamiento corresponde al período abril-junio y fue publicado en agosto, por lo que sus datos reflejan una situación de aproximadamente dos meses atrás. La fotografía que deja es clara: el comercio de Punta Alta logró frenar parte de la caída, pero todavía necesita recuperar ventas para hablar de una recuperación sostenida.

