Consejeros piden que se fortalezca la infraestructura y seguridad en escuelas

El bloque de consejeros escolares de La Libertad Avanza presentó dos notas para que el Ejecutivo municipal "garantice mejores condiciones para la comunidad educativa" del distrito.

Por un lado, pidieron la regularización urgente de la transferencia del Fondo Educativo al Consejo Escolar.

"La demora en el envío de estos recursos dificulta la ejecución de obras de mantenimiento e infraestructura en distintos establecimientos educativos", dijeron en un comunicado, en el que advirtieron que esta situación generó "una importante deuda con proveedores que compromete la capacidad de respuesta ante las necesidades cotidianas de las escuelas".

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En una segunda presentación, los consejeros reiteraron el pedido para que el Municipio avance con la instalación de cámaras de seguridad en las Primarias N° 10, 16 y 22, los Jardines de Infantes N° 903 y 910, la Escuela Especial N° 502 y el gimnasio de la Escuela Secundaria N° 5, además del pasaje peatonal lindero a la Escuela Primaria N° 22.

Señalaron que ese reclamo efectuado inicialmente en 2024 solo tuvo respuesta para la Escuela Técnica N° 1: "Está pendiente el resto de las instituciones incluidas en el pedido", se quejaron.

"Resulta indispensable brindar a alumnos, docentes y auxiliares establecimientos seguros y en condiciones", remarcaron.

