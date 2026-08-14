Municipales les piden a los concejales que también se congelen los sueldos

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Coronel Rosales les pidió a los concejales que se congelen los sueldos desvinculándolos de los aumentos salariales acordados en paritarias por ese gremio, para cuidar las finanzas del distrito.

A través de una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante rosaleño, Pablo Gómez (La Libertad Avanza), el sindicato solicitó el "tratamiento e instrumentación del congelamiento/desenganche de dietas de concejales respecto a la pauta salarial paritaria de los trabajadores municipales para una optimización del gasto público".

El planteo fue firmado por el secretario general del gremio, Marcelo Sottile, quien lo definió como una "inquietud institucional" vinculada con la distribución de los recursos, la eficiencia del gasto público y las finanzas municipales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El STM sostiene que los aumentos obtenidos en las negociaciones paritarias responden a la necesidad de recomponer los ingresos de los trabajadores municipales, afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

"Cada punto porcentual obtenido en la mesa paritaria responde a una necesidad estricta de subsistencia de la planta de empleados de base, cuyo haber reviste un insustituible carácter alimentario", afirmó Sottile, quien agregó que pese al último acuerdo salarial, los haberes de los trabajadores municipales de base todavía se encuentran por debajo de la inflación acumulada.

El planteo apunta al mecanismo de actualización que, según explicó el gremio, vincula los incrementos de los salarios municipales con las dietas de los concejales a través del régimen establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Todo incremento conquistado para los sueldos más postergados de la administración impacta de manera directa sobre las dietas de los señores y señoras concejales", remarcó Sottile.

A partir de esta situación, el sindicato solicitó que el Concejo Deliberante analice la instrumentación de un congelamiento o desenganche de las dietas respecto de la pauta salarial acordada en paritarias.

Días atrás, la oposición en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de comunicación para pedirle al intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño información sobre cambios e incorporaciones en el organigrama municipal. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza, Potencia, UCR, PRO, Juntos y Bien Común, sostiene que no fue notificada formalmente sobre nuevos cargos y reclama conocer las funciones, rangos y responsabilidades de los funcionarios incorporados desde enero. También señala dudas sobre las áreas de Desarrollo Social, Ambiente y Turismo, además de las delegaciones de Villa Arias y Bajo Hondo.

En tal sentido, la concejala Paula Bermejo, presidenta del bloque PJ/MDF, afirmó que la planta política del Concejo Deliberante tiene un costo salarial mayor que la del Departamento Ejecutivo, aseguró que las nuevas coordinaciones reemplazaron cargos de mayor jerarquía, con la consiguiente reducción de costos, lo que se suma a la decisión del Ejecutivo de congelar los sueldos de los funcionarios de la planta política.

"Si quienes hoy cuestionan el uso de los recursos de los vecinos realmente creen que hay que hacer un esfuerzo, la pregunta es sencilla: ¿Qué hicieron ellos con sus propios salarios? Porque ningún concejal de la oposición acompañó ese congelamiento. El único bloque que decidió hacerlo fue el oficialista”, remarcó Bermejo.