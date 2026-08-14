Piden ampliar las opciones para sacar turnos en el Hospital “Eva Perón”

El Concejo Deliberante rosaleño aprobó ayer por unanimidad un proyecto para ampliar las alternativas disponibles para solicitar turnos en el Hospital Municipal “Eva Perón” de Punta Alta.

El planteo surgió tras la implementación de un nuevo sistema que establece que los pacientes deben concurrir personalmente al hospital, con su DNI, para solicitar atención.

Desde el bloque PRO, representado por la concejala Natalia García Luna, señalaron que esta modalidad generó dificultades y que, ante la demanda existente, las filas pueden comenzar incluso durante la madrugada.

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“Entiendo la necesidad de ordenar y transparentar el sistema, pero eso no puede significar restringir las formas de acceso”, sostuvo García Luna, quien propuso evaluar herramientas digitales u otros mecanismos de autogestión que complementen la atención presencial.

El proyecto también plantea contemplar mecanismos de excepción para adultos mayores, personas con discapacidad, movilidad reducida o enfermedades que les impidan concurrir personalmente.

“Quien quiera sacar su turno de manera presencial tiene que poder hacerlo, pero también tiene que existir una alternativa digital”, afirmó la concejala.

La iniciativa fue aprobada durante la 12° Sesión Ordinaria y solicita además que el Municipio informe si está evaluando herramientas destinadas a reducir los tiempos de espera y evitar la formación de largas filas.

