El bloque Potencia pone la mira en el modelo de gestión de Vicente López

El bloque Potencia de Coronel Rosales busca tomar como referencia algunas de las políticas de gestión implementadas en Vicente López. En ese marco, el concejal rosaleño Carlos Gabbarini mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de ese distrito y vicepresidenta nacional del PRO, Soledad Martínez, para intercambiar experiencias y conocer de cerca el funcionamiento de su administración.

Del encuentro participaron además el senador provincial y vicepresidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, Pablo Petrecca, y Cristian Franco, referente del partido en Coronel Rosales.

La planificación, la modernización del Estado y las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos fueron algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa. Vicente López es gobernado por el PRO desde 2011 y, para Gabbarini, su recorrido ofrece herramientas que podrían ser tomadas en cuenta a la hora de pensar una propuesta para Rosales.

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“Fue una reunión muy enriquecedora porque nos permitió conocer de primera mano la experiencia de una gestión que hace más de una década demuestra que se puede administrar con eficiencia, planificación y cercanía con los vecinos”, señaló el concejal.

Gabbarini planteó además que Coronel Rosales necesita “recuperar una visión de futuro” y sostuvo que el objetivo es incorporar buenas prácticas de otros municipios para elaborar propuestas concretas.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que el dirigente viene manteniendo con referentes del PRO, con la intención de fortalecer equipos, intercambiar experiencias y avanzar en una alternativa de gestión para el distrito.

