Un niño murió al atragantarse con la perla de un collar en Santiago del Estero

Un niño de 3 años murió al atragantarse con la perla de un collar en Santiago del Estero y hay conmoción debido a que se trata del segundo caso de esta índole en la provincia en pocas horas.

El hecho ocurrió en la noche del domingo en un domicilio del departamento La Banda, en Santiago del Estero, donde se confirmó la muerte de un chico por broncoaspiración al tragarse un pequeño objeto de plástico.

Según relató la madre, de 35 años, habían terminado de comer y cuando fue a su cuarto a cambiarse, observó que su hijo presentaba problemas para respirar al haberse tragado una perla de su collar. De manera inmediata le dio palmadas en la espalda, pero al no lograr expulsar el objeto, se acercó hasta un cuartel de bomberos de la zona.

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Ante la gravedad del hecho, se derivó al menor al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda donde minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento, destaca el medio Nuevo Diario.

El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Santillán, que pidió una serie de medidas para comprobar la causal de muerte.

Otra muerte que conmueve a Santiago del Estero

Horas antes de la muerte del pequeño de tres años, se conoció que, también en La Banda, un bebé de un año y tres meses murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras cenaba.

La madre trasladó al bebé hasta el hospital local, pero ante la gravedad del caso, se decidió su derivación hasta el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) en “estado cianótico e hipotónico”.

Pese al rápido accionar, horas después se informó que el niño murió. Se ordenó la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte. (NA)