Detuvieron a un hombre acusado de golpear, encerrar e intentar prender fuego a su pareja

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la tarde del lunes en Bahía Blanca, acusado de agredir a su pareja, mantenerla privada de su libertad e intentar prenderla fuego en el interior de una vivienda ubicada en El Aguaribay al 2400.

El procedimiento se inició por un llamado al servicio de emergencias 911 realizado por una amiga de la víctima, quien alertó sobre una situación de violencia que se estaba produciendo dentro del domicilio.

En el lugar, efectivos del Comando de Patrullas escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda y, momentos después, observaron a una mujer de 31 años que logró salir por una ventana mientras pedía auxilio.

Según relató la víctima, su pareja no le permitía abandonar la casa y la había golpeado con un palo. Además, denunció que el hombre habría intentado prenderla fuego.

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La mujer presentaba una excoriación en la mano izquierda, lesión que sería compatible con la agresión denunciada. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de Fernando Ezequiel Quezada Rech y al secuestro de un palo que habría sido utilizado durante el episodio.

De acuerdo con la información policial, Quezada Rech había recuperado recientemente la libertad, ya que se encuentra imputado en una causa caratulada “Homicidio”, por un hecho ocurrido el 5 de enero de 2026 en Monte Hermoso.

Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.