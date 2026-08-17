Entre Granaderos, veteranos y memoria, Bahía Blanca volvió a honrar a San Martín

Bahía Blanca conmemoró esta tarde el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín con un acto oficial desarrollado en el Monumento al Libertador, ubicado en el interior del Parque de Mayo.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Bahía Blanca. Luego, la doctora Marta Ramírez, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad, fue la primera oradora y destacó del Libertador su constante “esfuerzo honesto en aras de grandes ideales”.

“Su generosidad siempre se destacó: desde que llegó a América, San Martín no dudó en donar la mitad de su sueldo como comandante de granaderos. Con vestimenta escasa y sencilla, huyó de los homenajes después de cada éxito militar y no aceptó regalos ni homenajes porque decía que no estamos en tiempos de tantos lujos”, expresó Ramírez.

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En representación del Municipio, el concejal Álvaro Díaz transmitió a los presentes el saludo del intendente Federico Susbielles y resaltó la importancia de mantener viva la memoria histórica.

“Le ha dado a estas fechas la importancia que merecen, no solamente desde lo formal, sino desde su sentido más profundo, participando, poniendo en palabras el significado de cada conmemoración y reconociendo el trabajo de las organizaciones que durante tantos años, como la Asociación Sanmartiniana, han cuidado y mantenido viva nuestra historia”, señaló.

Al recordar la Batalla de San Lorenzo, considerada el bautismo independentista del Padre de la Patria, Díaz destacó la presencia de los Granaderos y afirmó que “emociona tener acá a los Granaderos que son parte de nuestra historia viva”.

También repasó la trayectoria política y militar de San Martín y su regreso al país luego de haberse formado y combatido en Europa.

Según indicó, el Libertador llegó “atravesado por las ideas de su tiempo: la libertad de los pueblos para decidir su propio destino y en contra, sobre todo, del absolutismo”. En ese sentido, destacó la experiencia, disciplina y capacidad estratégica que lo convirtieron en “uno de los grandes genios militares de nuestra historia”.

Díaz puso además el foco en la faceta de San Martín como gobernante y en las políticas que impulsó durante su gestión como gobernador de Cuyo.

“Para preparar el cruce de los Andes no se limitó a reunir soldados. Como gobernador de Cuyo organizó el territorio, impulsó la producción de alimentos y puso en marcha talleres para fabricar armas y uniformes. Convirtió a Mendoza en una ciudad verdaderamente industrial”, sostuvo.

Y planteó una reflexión sobre la vigencia de su legado: “La pregunta que queda abierta es si el legado del Libertador puede pensarse como una tarea aún inconclusa”.

El legado de San Martín

Finalmente, el concejal destacó la presencia conjunta de excombatientes de Malvinas y los integrantes del Regimiento de Granaderos.

“Aquí se expresa una patria que no necesita excluir para afirmarse, una patria que integra, que abraza a sus veteranos de guerra, que reconoce a los Granaderos de San Martín, la guardia silenciosa de nuestra historia, y que vuelve a encontrar en la educación y en el trabajo el lugar donde cada esfuerzo individual se vuelve parte de un destino común”, afirmó.

A su turno, el general de brigada Eduardo Maldonado agradeció la posibilidad de expresar, como militar, algunas palabras sobre quien definió como “el máximo referente del Ejército Argentino”.

“Lo primero que se me viene a la cabeza al pensar en San Martín, además del hecho de ser nuestro máximo emblema militar, es la palabra trascendencia. San Martín fue un militar que trascendió, un argentino que trascendió”, manifestó.

“Yo creo que uno trasciende cuando va más allá de lo que es, da un poco más de lo que es. San Martín fue militar, pero nos dejó mucho más que enseñanzas militares a todos los argentinos”, agregó.

En ese sentido, Maldonado comparó el legado del Libertador con las huellas que permiten encontrar un camino: “Son marcas a las cuales uno puede seguir y orientarse hacia el camino correcto”.

Del acto participaron funcionarios del gabinete comunal, concejales, consejeros escolares, autoridades consulares, militares y de las fuerzas públicas, integrantes de la comunidad educativa y religiosa, representantes de colectividades extranjeras, veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos y vecinas de la ciudad.

La Banda del Batallón de Comunicaciones 181 interpretó el Himno Nacional Argentino, el Himno a Bahía Blanca, el Himno a San Martín y la Marcha de San Lorenzo, que marcó el cierre musical del homenaje luego de la colocación de ofrendas florales al pie del monumento.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo de Adrián Martínez, por la Iglesia Católica; Jorge Bonpempi, por la Iglesia Anglicana; y Martín Levin, en representación de la Asociación Israelita.