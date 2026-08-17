De los más chicos a los mayores, todos corrieron en el torneo homenaje a Sallago

La Pista Municipal "Armando Sensini" del Complejo Las Tres Villas fue escenario de una nueva jornada de atletismo regional con la disputa del Torneo Ignacio "Tupi" Sallago, que convocó a deportistas de Bahía Blanca, Punta Alta, Monte Hermoso, Viedma y otras localidades.

La competencia incluyó pruebas desde las categorías U8 hasta Mayores, con carreras de velocidad, medio fondo y fondo, además de lanzamientos de bala y disco y salto triple.

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Entre las actuaciones destacadas de la jornada estuvo la de Juana Santaolaya, de EMA Bahía Blanca, quien se impuso en los 800 metros Mujeres U12 con un tiempo de 3m24s5. La escoltaron Agostina Chavez, de Monte Hermoso, con 3m25s5, y Steffania Machado, de LMRT, con 3m40s4.

En los 600 metros Mujeres U16, Oriana Unger, de VREntrena, fue primera con 1m56s6, mientras que en la rama masculina Tomás Pardiño, de EMA Bahía Blanca, ganó con 1m49s3, apenas por delante de su compañero Nehuén Devaux, quien registró 1m49s7.

También sobresalió Santino Ascorti, de EMA Bahía Blanca, ganador de lanzamiento de bala U16 con 11,19 metros. El mismo atleta alcanzó además 31,21 metros en lanzamiento de disco.

En los 100 metros de Mayores, el triunfo quedó para Diego Tejeiro, de VREntrena, con 10s9. Mauro Pezzutti, de EMA Bahía Blanca, fue segundo con 11s4, mientras que Rodrigo Navarro y Alejo Recio finalizaron con 11s9.

Las pruebas de fondo también tuvieron una importante participación. En los 3000 metros Mayores, Joaquín Morón, representante libre, fue el ganador con 10m32s6, seguido por Omar Díaz (10m54s9) y Lucio Leguizamón, de Monte Hermoso (11m11s9).

Entre las mujeres, María de los Ángeles Pereyra, de AK+, se quedó con los 3000 metros con 11m27s4, mientras que María Sallago, de LMRT, fue segunda con 15m30s2.

En los 5000 metros Mayores, Emanuel Pedroncini, representante libre, consiguió el primer puesto con 17m02s5. Lucas Zanconi, de EMA Bahía Blanca, fue segundo con 17m11s2 y Martín Saucedo completó el podio con 17m59s9. En la competencia femenina, María Paula Lux, de LMRT, registró 23m10s3.

La jornada también permitió la participación de los más chicos. En las categorías U8 y U10 se disputaron pruebas de 100 y 150 metros, con presencia de representantes de AUPA, Monte Hermoso, EMA y LMRT.+

El certamen fue organizado por LMachadoRT y contó con la fiscalización del Círculo Bahiense de Jueces de Atletismo.