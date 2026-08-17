Preclasificatorio Olímpico: Argentina sufrió la diferencia física y el ¡5-38! en triples en su debut
La albiceleste cayó ante Nueva Zelanda, por 57 a 35.
Argentina apenas anotó 35 puntos en el debut del Preclasificatorio Olímpico y cayó ante Nueva Zelanda, que anotó 57.
La albiceleste tuvo 5 de 38 en triples, ante un rival de mayor talla, que dominó el espacio aéreo.
Solamente Flor Chagas convirtió en doble dígito: 10 puntos.
En tanto, Ella Jade Brow anotó 14 para el ganador.
El torneo se disputa en Guadalajara, México y otorga apenas un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La competencia forma parte del nuevo Sistema de Competición Femenina de FIBA, vigente desde 2024, y les brinda una nueva oportunidad a las selecciones que no consiguieron clasificarse para la Copa Mundial Femenina FIBA 2026.
Este martes Argentina jugará ante Sudán del Sur, que superó a Brasil, 63 a 61, en el inicio del torneo.