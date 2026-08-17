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Preclasificatorio Olímpico: Argentina sufrió la diferencia física y el ¡5-38! en triples en su debut

La albiceleste cayó ante Nueva Zelanda, por 57 a 35.

Argentina padeció el juego en la pintura. Foto: FIBA.

Argentina apenas anotó 35 puntos en el debut del Preclasificatorio Olímpico y cayó ante Nueva Zelanda, que anotó 57.

La albiceleste tuvo 5 de 38 en triples, ante un rival de mayor talla, que dominó el espacio aéreo.

Solamente Flor Chagas convirtió en doble dígito: 10 puntos.

En tanto, Ella Jade Brow anotó 14 para el ganador.

El torneo se disputa en Guadalajara, México y otorga apenas un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia forma parte del nuevo Sistema de Competición Femenina de FIBA, vigente desde 2024, y les brinda una nueva oportunidad a las selecciones que no consiguieron clasificarse para la Copa Mundial Femenina FIBA 2026.

Este martes Argentina jugará ante Sudán del Sur, que superó a Brasil, 63 a 61, en el inicio del torneo.

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