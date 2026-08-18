Detienen a una funcionaria bonaerense por el lavado de $27 mil millones con datos de expresos

Una funcionaria vinculada al Gobierno bonaerense fue detenida en el marco de una investigación por una presunta maniobra millonaria que, según la información difundida, habría utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino.

La detenida es Albertina Mangini, quien trabajaba en el Patronato de Liberados, y está acusada de integrar una red que habría abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando identidades y datos biométricos de personas que habían sido víctimas de robos de documentación.

De esta manera, la fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y por ocupar un cargo de funcionario público.

Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

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De acuerdo con la investigación, esas cuentas habrían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente del juego clandestino, en una maniobra cuyo monto investigado ascendería a $27.000 millones. Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.

La causa también tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.

Ahora, la Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades en la maniobra investigada.

Asimismo, Mangini y Perrota se negaron a prestar declaraciones durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial se dedicaba al “corretaje y las inversiones”. (con información de NA)