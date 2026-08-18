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Libertadores: Estudiantes se hizo fuerte en Chile, le ganó a la Católica 3 a 0 y está en cuartos

Joaquín Correa y Guido Carrillo (por duplicado) marcaron los goles del Pincha. Cruzará contra Corinthians o Rosario Central.

Foto: El Gráfico.

Estudiantes de La Plata pisó fuerte en Chile, superó a Universidad Católica 3 a 0, por la vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores, y se metió entre los ocho mejores.

Joaquín Correa apareció justo antes del descanso y abrió el marcador para el Pincha con una definición a su altura.

Posteriormente, ya en el segundo tiempo, Guido Carrillo amplió la cuenta a los 8 minutos.

Y, a falta de 7 minutos, Guido Carrillo le bajó la persiana al partido y a la serie.

Tras el 1-1 de la ida, el elenco del "Cacique" Medina hizo un partido inteligente y en cuartos de final chocará ante el ganador de la serie entre Corinthians y Rosario Central, que empataron sin goles en Arroyito, en la ida.

El cotejo se jugó en el Claro Arena, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

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