Libertadores: Independiente Rivadavia quedó eliminado por la vía de los penales

Independiente Rivadavia perdió 5-4 por penales ante Fluminense en el Malvinas Argentinas y se despidió de la Conmebol Libertadores.

Tras el 0-0 de la ida, La Lepra mendocina y el equipo brasileño culminaron 1-1 en los 90 minutos y la visita estuvo más certero desde los doce pasos.

El elenco brasileño sufrió la expulsión del uruguayo Agustín Canobbio (a los 12 minutos del complemento), pero pegó en inferioridad numérica gracias al colombiano Kevin Serna cuando se jugaba el minuto 75.

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En la agonía del encuentro, el paraguayo Alex Arce niveló las acciones desde el punto del penal y estiró la definición.

En la tanda de los penales, Thiago Silva, René, Hércules, Martinelli y Guga anotaron para el visitante, mientras que el argentino Lucho Acosta marró su disparo.

En La Lepra acertaron Matías Fernández, Villalba, Salas y Arce, mientras que Fabio contuvo los remates de Florentín y Atencio (el decisivo).

Fluminense esperará por el vencedor de la eliminatoria entre Platense y Coquimbo Unido, que en la ida igualaron 1 a 1 en cancha de Marrón.