Liga del Sur: Bella Vista, STMBB y Liniers festejaron en una nueva fecha del femenino
Se disputó la cuarta jornada del Torneo Clausura. Bella Vista y STMBB ganaron en la A, mientras que Liniers, Olimpo, Rosario PB y San Francisco se impusieron en la B.
El Torneo Clausura del fútbol femenino de la Liga del Sur tuvo el desarrollo de la cuarta fecha en sus dos categorías, con una jornada que dejó varios resultados destacados y que, además, permitió recuperar partidos pendientes.
En Primera División A, Bella Vista se impuso con contundencia por 4-1 ante La Armonía, con goles de Antonia Prada, Rocío Castellano, Cristel Colihuinca y Mahia Romero. Josefina García marcó para la visita.
Por su parte, STMBB goleó 6-0 a Libertad, gracias a un doblete de Ludmila Fernández y los tantos de Marianela Santana, Victoria Nervi, Valeria Navarrete y Luján Díaz.
También hubo victoria de AEC, que derrotó 2-0 a Sporting con las conquistas de Alison Guerrero y Julieta Paz. En tanto, Tiro Federal y Villa Mitre igualaron 2-2. Nahiara Tilleria, en dos oportunidades, convirtió para el conjunto aurivioleta, mientras que Lucrecia Semper y Sofía Gómez marcaron para las tricolores.
-Posiciones: 1° STMBB 45 puntos, 2° Tiro Federal 42, 3° Villa Mitre 37, 4° AEC 24, 5° Sporting 23, 6° Bella Vista 16, 7° La Armonía 10 y 8° Libertad 9.
Triunfos importantes en Primera B
En la Primera División B, Liniers protagonizó una de las goleadas de la fecha al vencer 8-1 a Huracán. Paz Cutrín, en tres ocasiones, Paz Marino, por duplicado, Paulina Acevedo, también con dos tantos, y Victoria Sánchez marcaron para las albinegras. Keila Iglesias descontó para Huracán.
Olimpo también consiguió una victoria contundente, ya que derrotó 3-0 a Pacífico de Cabildo, con goles de Dana Placencia, Mía Cibelli y Oriana Correa.
Rosario Puerto Belgrano venció 4-1 a Sansinena, con un triplete de Valentina Cavalli y otro tanto de Celeste Medina. Para el conjunto cerrense descontó Micaela Gómez.
Además, San Francisco derrotó 3-1 a Estrella de Oro, con goles de Milagros Fernández, Rocío De Mirta y Florencia Sorbellini. Camila Guenchual convirtió para Estrella.
SPIQPYA tuvo fecha libre.
-Posiciones: 1° Liniers 50 puntos, 2° San Francisco 44, 3° SPIQPYA 38, 4° Rosario PB 35, 5° Estrella 24, 6° Huracán 14, 7° Sansinena 12, 8° Olimpo 12 y 9° Pacífico C 1.
Se recuperaron dos partidos
La actividad también incluyó dos encuentros reprogramados. La Armonía y Libertad empataron 1-1, con goles de Renata Pérez y Jazmín Reyes, respectivamente.
En tanto, San Francisco volvió a festejar, esta vez con un triunfo 2-1 sobre Sansinena. Micaela Gómez marcó para Sansinena, mientras que Morena Barzola y Florencia Sorbellini anotaron para el ganador.
Con estos resultados, el Clausura femenino de la Liga del Sur continúa su desarrollo y comienza a perfilar la lucha por los primeros puestos en ambas categorías.