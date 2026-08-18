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Netflix presentó el tráiler del final de Cien años de soledad

El episodio especial llegará el 26 de agosto y mostrará el desenlace de los Buendía y la destrucción de Macondo.
 

 Netflix presentó el tráiler del episodio final de Cien años de soledad, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 26 de agosto. El capítulo especial estará dirigido por Laura Mora y tendrá una escala de producción comparable con la de un largometraje.

El estreno cerrará la segunda temporada de la serie, cuyos siete primeros episodios fueron lanzados el pasado 5 de agosto. La historia retomará a Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio, mientras permanece bajo el dominio de Fernanda del Carpio y se dedica a descifrar los manuscritos de Melquíades.

El reparto central del episodio se completa con Margarita Rosa de Francisco, como Fernanda del Carpio en su vejez; Emmanuel Restrepo, como José Arcadio “el papa”; y Estefanía Piñeres, en el papel de Amaranta Úrsula.

Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio regresará de Roma a Macondo para reclamar la herencia de los Buendía. Su encuentro con Aureliano Babilonia marcará uno de los últimos movimientos de una familia atravesada por el aislamiento, las tragedias y una profecía que se extiende durante generaciones.

Amaranta Úrsula también regresará a Macondo y retomará su vínculo con Aureliano Babilonia. De esa relación nacerá el último integrante de la familia, un hecho que marcará el cumplimiento de la profecía que pesa sobre los Buendía y anticipará el destino definitivo de Macondo.

El propio material promocional del episodio adelanta el desenlace con la imagen de un bebé con cola de cerdo, en referencia a uno de los momentos centrales de la novela y a la profecía sobre las estirpes condenadas a cien años de soledad.

La serie, filmada íntegramente en Colombia y realizada con el respaldo de la familia de García Márquez, fue presentada por Netflix como una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Latinoamérica. (NA)

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