Netflix presentó el tráiler del final de Cien años de soledad

Netflix presentó el tráiler del episodio final de Cien años de soledad, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 26 de agosto. El capítulo especial estará dirigido por Laura Mora y tendrá una escala de producción comparable con la de un largometraje.

El estreno cerrará la segunda temporada de la serie, cuyos siete primeros episodios fueron lanzados el pasado 5 de agosto. La historia retomará a Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio, mientras permanece bajo el dominio de Fernanda del Carpio y se dedica a descifrar los manuscritos de Melquíades.

El reparto central del episodio se completa con Margarita Rosa de Francisco, como Fernanda del Carpio en su vejez; Emmanuel Restrepo, como José Arcadio “el papa”; y Estefanía Piñeres, en el papel de Amaranta Úrsula.

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Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio regresará de Roma a Macondo para reclamar la herencia de los Buendía. Su encuentro con Aureliano Babilonia marcará uno de los últimos movimientos de una familia atravesada por el aislamiento, las tragedias y una profecía que se extiende durante generaciones.

Amaranta Úrsula también regresará a Macondo y retomará su vínculo con Aureliano Babilonia. De esa relación nacerá el último integrante de la familia, un hecho que marcará el cumplimiento de la profecía que pesa sobre los Buendía y anticipará el destino definitivo de Macondo.

El propio material promocional del episodio adelanta el desenlace con la imagen de un bebé con cola de cerdo, en referencia a uno de los momentos centrales de la novela y a la profecía sobre las estirpes condenadas a cien años de soledad.

La serie, filmada íntegramente en Colombia y realizada con el respaldo de la familia de García Márquez, fue presentada por Netflix como una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Latinoamérica. (NA)