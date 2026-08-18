El riesgo país se acerca a los 500 puntos y las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 5%

El riesgo país se acercaba este martes a los 500 puntos básicos y opera en máximos para los últimos dos meses. El índice se ubicaba en 497 unidades.

El indicador, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, acumula una suba de 71 unidades en lo que va de agosto y se aleja de los mínimos que había anotado a mediados de julio, tras la mejora en la calificación crediticia realizada por Moody’s.

Según los analistas, entre los factores que contribuyeron a la suba del riesgo país está la cercanía de las elecciones, junto con señales mixtas en la economía real que llevaron a los bonos argentinos a perder correlación con respecto a sus pares de otros países de la región.

Ese dato es importante porque la tasa de los bonos marca el nivel del riesgo país y es inversamente proporcional a su precio: si baja el valor de un título, sube su rendimiento.

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Otra explicación que mencionaron las consultoras fueron los resultados recientes de varias encuestas de opinión pública, que mostraron un deterioro en la imagen del Gobierno y llevaron a la actividad económica y el desempleo al podio entre las preocupaciones de los argentinos.

Desde GMA Capital indicaron: “La calma cambiaria no llegó a replicarse en el resto de los activos locales: el equity (acciones) profundizó la corrección y el riesgo país continuó escalando”.

En el mercado bursátil se multiplicaban los números rojos. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban pérdidas de hasta 5,1%.

La mayor caída era para Corporación América (-5,1%), seguida por BBVA (-3,1%) y Banco Supervielle (-2,9%) A nivel local, el índice S&P Merval retrocedía 1% en pesos y 1,9% en dólares.

En paralelo, los bonos en dólares que operan en el exterior recortaban hasta 0,5%, lo que explicaba la suba del riesgo país. (TN)