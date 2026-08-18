Choque fatal en La Carrindanga: cuál es el estado de la joven herida

La joven fue trasladada ayer al Privado del Sur. Foto: archivo La Nueva.

Continúa internada la joven de 28 años que sufrió heridas de importancia durante el choque fatal, registrado el pasado domingo a la tarde, en el camino de La Carrindanga.

Se trata de Ailín Gil, quien en principio fue asistida en el hospital Municipal y durante la tarde de ayer se la derivó al Privado del Sur, por razones de obra social

"Al Municipal ingresó con amnesia por el tipo de impacto contra el auto. Tenía el casco puesto y cayó al pavimento. Sufrió scalp (lesión por desprendimiento parcial o total de piel y tejidos blandos) en una rodilla, politraumatismos y fracturas de cúbito y radio derechos y la amputación parcial del tercer dedo de la mano izquierda", detalló un vocero médico.

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Por esta última lesión debió pasar por el quirófano y, según el último parte, se encontraba lúcida y con manejo regular del dolor.

La tragedia se produjo el domingo sobre las 18, cuando Jorge Ezequiel Castro (32), al mando de un Fiat Cronos que aparentemente se encontraba detenido en la banquina de La Carrindanga, intentaba girar en U y, en esas circunstancias, fue embestido por una moto de alta cilindrada.

El conductor del rodado menor, identificado como Alan Miguel Ángel Buiani (28), falleció prácticamente en el acto, mientras que su acompañante, Ailín Gil, fue hospitalizada.

La investigación penal del homicidio culposo está a cargo de la UFIJ Nº 1.