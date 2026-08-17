Buscan a un joven de 26 años que está desaparecido desde el sábado

Una investigación para establecer el paradero de Alexis Luis Figueroa Villalonga, de 26 años, quien se encuentra desaparecido desde el sábado 15 de agosto, inició la policía en las últimas horas.

Según la denuncia realizada por su madre, el joven se retiró alrededor de las 12.30 de su domicilio ubicado en Fortín Vanguardia al 800 y desde entonces no regresó, sin que su familia tenga información sobre dónde podría encontrarse.

Figueroa Villalonga mide aproximadamente 1,76 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro con reflejos rubios.

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Entre sus características particulares, posee un tatuaje con la palabra “BRITHANI” en el cuello y otro con la inscripción “JANEL” en el brazo derecho.

Al momento de ausentarse vestía buzo negro y jeans claros. Según su familia llevaba dinero, pero no tenía teléfono celular ni DNI.

El joven se movilizaba en una moto Motomel 110 de color negro, dominio 327DXY, y posee una cuenta en la red social Facebook.

La causa quedó a disposición de la UFIJ N° 20 del DJBB, con intervención de la DDI.