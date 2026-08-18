Escándalo en Liniers: el fuerte cruce entre Vaccari y los Barros Schelotto, tras Vélez-Defensa Justicia

El partido en Liniers terminó en medio de un verdadero escándalo: Julio Vaccari, DT de Defensa y Justicia, y su ayudante Gastón Machín, protagonizaron fuertes cruces con el cuerpo técnico de Vélez, encabezado por Guillermo Barros Schelotto, y la situación terminó con golpes en la zona de acceso a los vestuarios.

La tensión comenzó durante el segundo tiempo, cuando, cerca del cuarto de hora, Vaccari y Machín tuvieron un fuerte intercambio con el banco de suplentes del "Fortín". El principal destinatario de los reclamos fue Gustavo Barros Schelotto, ayudante de campo de su hermano Guillermo.

El episodio generó sorpresa entre los presentes y terminó opacando el cierre del partido en Liniers. La pelea entre los integrantes de los cuerpos técnicos quedó como una de las imágenes más fuertes de una jornada, tras el empate 1 a 1.

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Agencia NA