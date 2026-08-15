Los Juegos Suramericanos ya se viven en las escuelas de Santa Fe

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 todavía no comenzaron, pero desde hace varios meses ya forman parte de las actividades de numerosas escuelas de la provincia.

A través de distintas propuestas educativas y deportivas, el evento comenzó a utilizarse como punto de partida para acercar a los estudiantes a las disciplinas que formarán parte de la competencia y a algunos de los valores asociados al deporte.

Según los datos actualizados del programa, más de 708 escuelas participaron de las actividades, con 123.353 estudiantes alcanzados, principalmente de los últimos años de la primaria y los primeros de la secundaria. También participaron 216 municipios y comunas, mientras que 2036 docentes de Educación Física fueron capacitados en 30 jornadas realizadas en las distintas regiones educativas.

La iniciativa comenzó a tomar forma en 2025, con pruebas piloto y capacitaciones, y se desarrolló durante el período previo a los Juegos, que tendrán como sedes principales a Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.

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La intención es que el acontecimiento deportivo pueda ser trabajado también dentro de las escuelas, más allá de quienes asistan a las competencias. Para eso se organizaron activaciones, encuentros con deportistas y materiales destinados a los docentes.

Una parte de la propuesta está vinculada con el Olympic Values Education Programme (OVEP), un programa del Comité Olímpico Internacional que utiliza el deporte para abordar distintos aspectos de la formación.

En Santa Fe, las actividades toman como ejes el respeto, la amistad y la excelencia. En la práctica, esto se traduce en cuestiones como el cumplimiento de las reglas, el juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación personal.

La propuesta no apunta al entrenamiento de futuros atletas de alto rendimiento, sino a utilizar las situaciones que genera el deporte para trabajar otros aspectos. La disciplina, la perseverancia, la convivencia y el respeto por los compañeros y los rivales aparecen así como parte de las actividades.

Para acompañar ese trabajo se elaboró una Guía de Educación Olímpica, destinada principalmente a los profesores de Educación Física. El material reúne actividades para abordar los valores del olimpismo y propone distintas formas de incorporarlos a las clases.

También se desarrolló un juego didáctico para las activaciones, pensado para trabajar en grupo y acercar los contenidos de una manera más dinámica.

Otra de las actividades consiste en llevar a las escuelas a deportistas de alto rendimiento para que compartan sus experiencias con los estudiantes.

La propuesta incluye a atletas que forman parte del movimiento olímpico y que, en algunos casos, también estarán presentes en los Juegos. Entre ellos se encuentran Germán Chiaraviglio, referente argentino del salto con garrocha, olímpico en Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020, actual integrante de la Comisión de Atletas del COA; y Federico Grabich, nadador santafesino que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

En estos encuentros, además de hablar sobre sus disciplinas, los deportistas cuentan parte de sus recorridos y de las dificultades que atravesaron para llegar al alto rendimiento. El objetivo es que los estudiantes puedan conocer esa parte menos visible de una carrera deportiva: los entrenamientos, las frustraciones, las lesiones, los cambios de objetivos y la necesidad de sostener el esfuerzo durante años.

Una propuesta que busca extenderse más allá de septiembre

El programa es producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación de Santa Fe y el Comité Olímpico Argentino, que vienen desarrollando iniciativas relacionadas con la educación y el deporte desde hace varios años.

Los Juegos Suramericanos funcionan en este caso como el acontecimiento alrededor del cual se organizan las actividades.

Las escuelas pueden trabajar sobre las disciplinas, conocer a los deportistas, utilizar los materiales educativos y seguir las competencias durante septiembre. Sin embargo, las capacitaciones docentes y los materiales elaborados están pensados para continuar siendo utilizados, más allá del calendario de los Juegos, que irá del 12 al 26 de septiembre.