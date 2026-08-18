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Básquetbol.

Regresa el Femenino, que tiene entre sus protagonistas al flamante ascendido a la Liga Nacional

Comienza el segundo tramo de la LBB Oro, con la participación de 9 de Julio (ganador de la primera parte y futuro participante a nivel nacional), Bahiense del Norte, Estudiantes, Villa Mitre y Sportivo Bahiense.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Iniciando el segundo tramo retorna esta noche la actividad en la Liga Bahiense de Básquetbol Femenina, "Viviana Albizu" , desde las 21, con los partidos Bahiense del Norte-Estudiantes y Sportivo Bahiense-Villa Mitre, teniendo libre 9 de Julio.

Justamente el albiazul, ganador del primer tramo, acaba de poner a la ciudad en el mapa nacional a nivel femenino, tras ascender a la Liga Nacional.

De esta manera, a partir de septiembre comenzará a participar paralelamente en ambas competencias.

En el ámbito local, en caso de adjudicarse este segundo tramo, se consagrará campeón de la temporada, de lo contrario disputará una final extra, al mejor de tres.

Los partidos

El torneo comienza hoy con dos partidos.

Bahiense del Norte recibirá a Estudiantes, en el Manu Ginóbili, arbitraje de Leonardo Bressan ⁩y  Alexia González.

En el tricolor, orientado por Luciano Deminicis, se suma Morena Lescano, recuperada de su lesión y son baja Agustina Kenny (definitiva, por motivos laborales) y Guillermina Rial (temporaria, por lesión en un pie).

El albo, en tanto, a quien dirige Julián Manqueo, no presentará modificaciones para esta parte del torneo.

De todos modos, en el inicio no contará con Maia Iglesias, que va a jugar con Cinco Saltos el torneo regional de Rio Negro clasificatorio a Liga Nacional y, a la vez esperan sumar a Luz Fierro cuando termine el mismo torneo con Cinco Saltos.

Los cuatro partidos del primer tramo entre sí los ganó Bahiense, 94 a 44 y 61 a 56, ambos en fase regular, y 71-60 y 71-65 en semifinales.

También se medirán, en el Eladio Santos, el local Sprortivo y Villa Mitre, contralor de Joaquín Irrazábal y Micaela Sanhueza.

El equipo dirigido por Bruno Sagripandi se mantiene igual.

En tanto que la Villa, a quien tiene como entrenador a Giuliano Labrocca, sumó a Chabela García (ex Pacífico) y Juana Felsinger (ex Estudiantes), a la vez que está recuperada de la lesión Candelaria Laumann, que venía entrenando con el plantel.

Mientras que tendrán dos bajas: Belén Veiga y Milagros Morresi.

En fase regular, la Villa le ganó a Sportivo, 54 a 43 y 77 a 36.

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