Cobro a extranjeros en hospitales públicos: qué opinan los seguidores de La Nueva.

La discusión abre un interrogante de fondo sobre el modelo de salud pública que la Argentina quiere sostener

La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con el cobro de la atención en el sistema de salud público a los extranjeros no residentes abrió un nuevo capítulo de una discusión que atraviesa a la Argentina: ¿quién debe financiar la salud pública y bajo qué condiciones?

La medida, que establece diferencias según la situación migratoria de las personas, generó opiniones a favor y en contra. En ese contexto, La Nueva. realizó una encuesta entre sus seguidores de Instagram para conocer qué posición toman frente a la decisión.

La pregunta fue directa: "El Gobierno de Milei decidió cobrar la salud pública a extranjeros no residentes, ¿estás de acuerdo?"

La respuesta fue contundente. De un total de casi 300 votos, el 88 % se manifestó a favor de la medida, mientras que el 12 % se mostró en contra.

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La opción más elegida fue "Sí, en otros países nos cobran". La alternativa "No, hay que mantenerla gratis" quedó muy por detrás.

Los resultados no constituyen una encuesta representativa de la población argentina ni permiten extrapolar la opinión de los seguidores de La Nueva. al conjunto de la sociedad. Sí ofrecen, en cambio, una fotografía de la postura de quienes participaron de la consulta y ponen sobre la mesa uno de los principales argumentos utilizados por quienes respaldan el cambio: la reciprocidad.

Entre quienes están de acuerdo con la medida aparece la idea de que los extranjeros no residentes deberían contribuir al financiamiento de la atención que reciben en el país, especialmente si los argentinos deben pagar por servicios de salud cuando viajan al exterior. Desde esta mirada, no se trata de negar la atención, sino de establecer condiciones para quienes no tienen residencia permanente y evitar que el costo de esas prestaciones recaiga exclusivamente sobre el sistema público argentino.

Del otro lado, quienes se oponen al cobro sostienen que la salud debe garantizarse independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria, particularmente cuando se trata de personas que atraviesan una situación de necesidad. Advierten que establecer un costo para acceder a determinadas prestaciones puede convertirse en una barrera y plantean que el carácter público del sistema debería prevalecer por encima de la condición de residente o extranjero.

La discusión, lejos de quedar saldada con los resultados de la encuesta, abre un interrogante de fondo sobre el modelo de salud pública que la Argentina quiere sostener. ¿Debe la gratuidad alcanzar a toda persona que necesite atención en el país, o es razonable establecer diferencias para quienes no son residentes?

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