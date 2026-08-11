"A partir de hoy los extranjeros pagarán la atención médica en hospitales nacionales", celebró el ministro de Salud

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró hoy la puesta en marcha de un nuevo régimen para la atención de los extranjeros en los hospitales públicos nacionales.

"A partir de esta medida, quienes no sean residentes permanentes deberán contar con un seguro de salud o pagar las prestaciones habituales antes de recibir atención médica", posteó Lugones en sus redes sociales.

Luego aclaró que "la atención ante una emergencia continuará garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria. Pero una vez superada la emergencia, los costos de las prestaciones posteriores deberán ser abonados según el procedimiento correspondiente".

La norma establece que el profesional de salud responsable será el único competente para clasificar si la atención es de emergencia o habitual.

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El funcionario también remarcó que los extranjeros que tengan residencia permanente continuarán accediendo al sistema de salud de nuestro país en las mismas condiciones.

Vale resaltar que no todos los hospitales públicos son nacionales. Para que la medida se aplique en todo el sistema sanitario estatal deberían adherir las provincias y municipios, los cuales podrán hacerlo cada uno por su cuenta. En Bahía Blanca, por ejemplo, los sanatorios públicos son dos y dependen de la Provincia de Buenos Aires (Hospital Penna) y de la comuna (Hospital Municipal).

Según Lugones, "con esta medida se unifican los criterios en los hospitales nacionales y se establecen mecanismos concretos para recuperar los costos de la atención brindada a quienes no residen permanentemente en el país".

Cerró: "Cuidar los recursos de los argentinos también significa administrarlos con responsabilidad y transparencia. Esto significa un antes y un después en el cuidado del bolsillo de los pagadores de impuestos en la República Argentina".

El extranjero que mencione su condición de residente permanente en Argentina para usar el sistema de salud público nacional deberá mostrar, de manera obligatoria, en el área de admisión del hospital, su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para Extranjeros vigente, donde figure claramente indicada la categoría de “Residente permanente”.

Si la persona perdió ese documento, o lo tiene en trámite, puede presentar una Constancia de Residencia Permanente en Trámite, que emite, de forma digital, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), junto a su pasaporte vigente o el documento de identidad de su país de origen.