La Rioja reactiva la circulación de los “Chachos”, la cuasimoneda provincial
Se trata de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que la gestión de Ricardo Quintela ya había implementado entre julio y diciembre de 2024.
El gobierno de La Rioja volverá a poner en circulación la cuasimoneda provincial denominada los “Chachos”. Se trata de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) que la gestión de Ricardo Quintela ya había implementado entre julio y diciembre de 2024.
La nueva operatoria entrará en vigencia el 17 de agosto y alcanzará a unos 80.000 trabajadores estatales, quienes recibirán un refuerzo extraordinario de 50.000 chachos por persona. La medida implicará una inyección de aproximadamente $4000 millones al circuito económico provincial.
Los bonos solo tendrán circulación provincial y podrán utilizarse en comercios adheridos, el pago de impuestos y servicios locales.
“Los Chachos podrán utilizarse para adquirir productos y servicios en los comercios adheridos y mantienen una equivalencia de uno a uno con el peso”, aclararon desde el Ministerio de Hacienda riojano.
La emisión se produce en un contexto de restricciones financieras y dificultades para acceder a recursos, según argumentó la administración de Quintela. El gobierno provincial ya había recurrido a este instrumento en varias oportunidades.
Cómo son los “Chachos” y cómo funcionan
Como hace dos años, la nueva emisión de los “Chachos” contempla billetes de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000 Chachos. Todos tendrán una paridad de uno a uno con el peso.
La cuasimoneda incorporará distintas medidas de seguridad, entre ellas fibrillas visibles e invisibles, una marca de agua exclusiva, papel de seguridad sin fluorescencia y numeración y códigos QR visibles en color negro, además de elementos reactivos a la luz ultravioleta.
El diseño de los Chachos hace referencia al prócer Ángel Vicente Peñaloza y a distintas actividades productivas de la provincia.
La nueva operatoria comenzará el 17 de agosto y la distribución se realizará hasta el 24 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios de La Rioja.
Los “Chachos” tendrán vigencia y podrán ser rescatados hasta el 29 de diciembre de 2026. Los comercios podrán realizar rescates anticipados, mientras que quienes mantengan los bonos hasta su vencimiento tendrán un reconocimiento del 1%. Ese porcentaje no será acumulativo.
La intención del gobierno provincial es que los BOCADE circulen rápidamente y se destinen al consumo, con el objetivo de generar mayor movimiento en el mercado interno y fortalecer la actividad comercial.
Qué es una cuasimoneda y para qué sirve
Una cuasimoneda es un bono emitido por un gobierno provincial o municipal que puede utilizarse como medio de pago dentro de una determinada región, en paralelo al peso. Estos instrumentos suelen ser aceptados para el pago de impuestos, servicios públicos y compras en comercios locales, según las condiciones establecidas por la autoridad que los emite.
Su emisión suele producirse en contextos de dificultades financieras, falta de liquidez o restricciones para acceder a financiamiento. En esos casos, el Estado puede recurrir a estos bonos para afrontar determinadas obligaciones y sostener el movimiento de la economía local.
El objetivo principal es ofrecer una herramienta temporal de pago que permita atender compromisos y facilitar las transacciones cuando el gobierno emisor enfrenta limitaciones para obtener financiamiento. (TN)