YPF vendió su participación en Metrogas: Edenor pagará US$780 millones por el 70% de la empresa

YPF aceptó una oferta de US$780 millones de Edenor por el 70% de Metrogas, una de las principales distribuidoras de gas del país. Con la operación, la petrolera estatal dejará de controlar la compañía, mientras la empresa eléctrica —entre cuyos accionistas se encuentran José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti— ampliará su presencia en el negocio energético con su desembarco en el sector del gas.

La decisión fue tomada este lunes por el directorio de la petrolera estatal. En un comunicado, indicó que la propuesta de Edenor resultó seleccionada en el proceso de venta de la distribuidora de gas del país.

“YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en Metrogas por un monto de US$780 millones”, expresaron.

El acuerdo todavía no está cerrado: antes de concretarse deberá cumplir con las condiciones previstas en la oferta y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes.

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El precio ofrecido por Edenor quedó muy cerca del máximo que se estimaba para la distribuidora. En julio, cuando el proceso de venta entró en su etapa final, el valor de Metrogas se calculaba entre US$500 millones y US$800 millones, indicó según informó Clarín.

La operación le permite a Manzano reforzar su presencia en el sector energético. El empresario ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y ahora, a través de Edenor, pasará a estar al frente del paquete mayoritario de la compañía.

Edenor, por su parte, es la distribuidora eléctrica del país y tiene más de 3,4 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Manzano comparte el control de la empresa con Vila y Filiberti.

La oferta de la empresa eléctrica se impuso frente a otros cuatro grupos que habían llegado a la etapa final de la venta: Central Puerto, MSU, el Grupo Pierri y Litoral Gas. El proceso incluyó una revisión de los estados contables y de los activos de Metrogas.

Edenor deberá ahora lanzar una oferta pública de adquisición por las restantes acciones de la distribuidora, actualmente repartidas entre la ANSES, el capital que cotiza en la Bolsa porteña y la participación que ya se encuentra en manos de Manzano.

Por su parte, Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas de la Argentina. Entre 2023 y 2025, la empresa duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo su endeudamiento a un tercio, desempeño que le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria iniciado en 2024.

Uno de los puntos centrales para la operación será la situación de la licencia de Metrogas, que vence en diciembre de 2027 después de 35 años de vigencia.

El Enargas elevó al Poder Ejecutivo una recomendación para extender la licencia durante otros 20 años, posibilidad contemplada por la Ley de Bases, aunque la resolución todavía se encuentra pendiente.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, informó YPF.

La adquisición permitiría al grupo controlante de Edenor sumar una de las principales distribuidoras de gas del país a una gran distribuidora eléctrica, ampliando su presencia en los dos principales servicios públicos domiciliarios del área metropolitana.

Manzano, Vila y Filiberti adquirieron Edenor en 2021, cuando Pampa Energía decidió vender la distribuidora para concentrar sus inversiones en generación eléctrica y gas. (TN)