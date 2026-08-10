“Mentirosa serial” y “Chorro y mitómano”: insultos entre Milei y Pagano

Que la relación entre Javier Mieli y Marcela Pagano, la periodista que llegó a diputada gracias al segundo lugar que le destinó el líder de La Libertad Avanza en la lista bonaerense de las elecciones 2023, está completamente rota no hay dudas. Pero este lunes, el enfrentamiento escaló en insultos y acusaciones en redes sociales a partir del anuncio de la legisladora de que denunció penalmente a Luis Caputo y a Santiago Bausili por el destino de un excedente de 4 billones de pesos del cual, aseguraron, desconocen dónde se encuentran.

La catarata de acusaciones comenzó cuando Pagano anunció en su cuenta de X que había presentado una denuncia penal contra el ministro de Economía y el presidente del Banco Central por 4 billones de pesos correspondientes a fondos públicos que, describió, “quedaron sin destino públicamente trazable”.

La denuncia llegó tras la conferencia de prensa que ofrecieron la semana pasada Caputo y Bausili donde fueron consultados por el destino de los 4 billones de pesos captados en una licitación de deuda. Sin respuesta, Bausili se limitó a comentar: "Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están".

"La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS”, acotó la diputada que fue de las primeras en abandonar el bloque de LLA en la Cámara baja.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El primero en reaccionar fue Caputo. También por X el ministro avisó que recurrirá a la Justicia para denunciar a Pagano. “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito”, adelantó y avisó que en caso de ganar donará el dinero a una institución de bien público.

El segundo en reaccionar por el mismo Milei. El Presidente salió en defensa de su ministro y cruzó con insultos a la comunicadora devenida en diputada. “DESENMASCARANDO A MENTIROSA SERIAL”, escribió el mandatario y agregó: “NO SORPRENDE LA BASURA QUE ES, YA QUE ES PERIODISTA”.

Pagano recogió el guante y dejó los eufemismos y la diplomacia de lado para responderle al Presidente, con quien compartió muy de cerca la campaña de 2023. El mandatario fue quien invitó a la periodista a dejar su profesión y unirse a la política bajo el paraguas de La Libertad Avanza.

“Se ve que la pastillita combinada con el Mango loco, ya no te hace efecto. No solo resultaste ser un chorro y mitómano, sino que además como economista sos un gran panelista frustrado (bien que venías a mis programas y te gustaba mi periodismo)”, comenzó su descargo.

Luego, Pagano aseguró que el Presidente “fundió” 300.000 pymes y añadió: “Interviniste al INDEC, hambreaste a la clase media y encima sos un esbirro barato de la casta”.

La diputada no se achicó y arremetió contra Karina Milei, la absoluta mano derecha del Presidente, su sombra y principal asesora. “Ya ni tu hermana te puede contener, el poder te enfermó y develó quién realmente eras, tus delirios son un peligro para la Nación”, lanzó.

“Por suerte para la Argentina -que tanto desprecias-, la verdad está quedando revelada y eso marca tu desesperación y tus baños fríos matinales…A todo esto, no contestaste: y el oro dónde esta? Y los 4 mil palos?..”, cerró. (con información de Clarín)