La paradoja de Los Leones y la conquista que cumple 10 años

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

"Siempre que se acerca agosto sabemos que hay algo para festejar…”

Ayer, en este mismo espacio, recordábamos los 10 años del último partido de Emanuel Ginóbili en la Selección. Fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016, esos que se disputaron acá, a la vuelta, y que tantos recuerdos nos dejaron.

Uno de ellos fue la epopeya de Los Leones, la selección masculina de hockey, que en aquella oportunidad hizo sonar el himno nacional en Brasil.

Recuerdo haber llegado con un par de horas de antelación y que en el horizonte amenazaba una tormenta que finalmente no llegó. A mi derecha, un grupo de indios con sus característicos turbantes. A la izquierda, parte de la numerosa hinchada argentina. En frente, un durísimo duelo contra Bélgica que comenzó 0-1.

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Argentina formó con Juan Manuel Vivaldi, Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Gonzalo Peillat, Ignacio Ortiz, Lucas Rossi, Manuel Brunet, Juan Martín López Facundo Callioni, Lucas Vila y Agustín Mazzilli. Ingresaron: Juan Manuel Saladino, Luca Masso, Lucas Rey, Joaquín Menini e Isidoro Ibarra. Por lesión, no estuvieron presentes Matías Paredes y Matías Rey.

Lo empató Pedro Ibarra, desde el corto, e Ignacio Ortiz puso arriba a la Selección, antes del final del primer cuarto. Gonzalo Peillat, en el segundo y de otra jugada fija, estiró la diferencia. Bélgica descontó en el tercero, pero en el epílogo llegó la jugada más recordada porque los europeos sacaron a su arquero y Agustín Mazzilli selló el 4-2, festejando sentado dentro del arco.

He aquí lo paradójico.

Si hacemos una encuesta sobre qué equipo es más ganador, entre Los Leones y Las Leonas, seguramente una gran mayoría votaría por las mujeres.

Esa elección tendría cierta lógica: el combinado femenino, sobre todo desde 2000, cuando se convirtieron en Leonas, ganó dos Copas del Mundo y seis medallas olímpicas.

Ellos, en tanto, llegaron a Río con “apenas” un tercer puesto en el Mundial de La Haya 2014 y un séptimo puesto en Atlanta 1996 como mejor resultado olímpico.

Sin embargo, el único oro lo ganaron los varones, un 18 de agosto, como hoy, hace 10 años.

Aquella campaña comenzó con un empate 3 a 3 ante Holanda y siguió con victoria, por 3 a 1 a Canadá. En la tercera fecha sufrieron la única derrota: ante India, por 2 -1. Luego, en el cierre de la primera fase, igualaron 4 a 4 frente a Alemania y vencieron a Irlanda por 3 a 2.

Ya en cuartos de final, Los Leones superaron a España por 2 a 1, con un penal sobre la hora ejecutado por Juan Ignacio Gilardi. Y en la semifinal eliminaron a Alemania —llegaba como bicampeón olímpico— superándolo por 5 a 2.

El detalle que agranda las diferencias:

Los Leones - Copa del Mundo

1971 - Barcelona, España (10º)

1973 - Amstelveen, Holanda (9º)

1975 - Kuala Lumpur, Malasia (11º)

1978 - Buenos Aires, Argentina (8º)

1982 - Bombay, India (12º)

1986 - Londres, Gran Bretaña (6º)

1990 - Lahore, Pakistán (9º)

1994 - Sídney, Australia (7º)

1998 - Utrecht, Países Bajos (-)

2002 - Kuala Lumpur, Malasia (6º)

2006 - Monchengladbach, Alemania (10º)

2010 - Nueva Delhi, India (7º)

2014 - La Haya, Holanda (3º)

2018 - Bhubaneswar, India (7º)

2023 - Bhubaneswar-Rourkela, India (9º)

Los Leones - Juegos Olímpicos

1968 - Ciudad de México, México (14º)

1972 - Múnich, Alemania (14º)

1976 - Montreal, Canadá (11º)

1980 - Moscú, Rusia (retiro)

1984 - Los Ángeles, Estados Unidos (retiro)

1988 - Seúl, Corea del Sur (8º)

1996 - Atlanta, Estados Unidos (7º)

2000 - Sídney, Australia (8º)

2004 - Atenas, Grecia (11º)

2008 - Beijing, China (no clasificó)

2012 - Londres, Gran Bretaña (10º)

2016 - Río de Janeiro, Brasil (1º)

2020 - Tokio, Japón (7º)

2024 - París, Francia (8º)

Las Leonas - Copa del Mundo

1974 - Mandelieu, Francia (2º)

1976 - Berlín, Alemania (2º)

1978 - Madrid, España (3º)

1981 - Buenos Aires, Argentina (6º)

1983 - Kuala Lumpur, Malasia (9º)

1986 - Ámsterdam, Países Bajos (7º)

1990 - Sídney, Australia (9º)

1994 - Dublín, Irlanda (2º)

1998 - Utrecht, Países Bajos (4º)

2002 - Perth, Australia (1º)

2006 - Madrid, España (3º)

2010 - Rosario, Argentina (1º)

2014 - La Haya, Países Bajos (3º)

2018 - Londres, Gran Bretaña (7º)

2022 - Tarrasa/Ámsterdam, España/Países Bajos (2º)

Las Leonas - Juegos Olímpicos

1988 - Seúl, Corea del Sur (7º)

1996 - Atlanta, Estados Unidos (7º)

2000 - Sídney, Australia (2º)

2004 - Atenas, Grecia (3º)

2008 - Beijing, China (3º)

2012 - Londres, Gran Bretaña (2º)

2016 - Río de Janeiro, Brasil (7º)

2020 - Tokio, Japón (2º)

2024 - París, Francia (3º)

Naturalmente, el hockey la celebra como propia, sin distinción de género. Y el deporte argentino, también.

Pero no deja de ser paradójico que en medio de tantas satisfacciones, medallas y podios, Las Leonas nunca pudieron quedarse con el oro olímpico y los varones, que solo enfilaron una vez hacia el podio, lo hicieron para subirse a lo más alto.

“Siempre que se acerca agosto sabemos que hay algo para festejar…”, me dijo Juan Ignacio Gilardi el año pasado, en Asunción.

Claro que sí.