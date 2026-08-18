El público pidió más: la muestra de Leonardo da Vinci se extiende hasta el 23 de Agosto

Hay inventos que parecen demasiado modernos para haber sido imaginados hace cinco siglos. Y justamente ahí está una de las grandes sorpresas de “Leonardo da Vinci – Futuros Presentes”, la muestra interactiva que continúa en Bahía Blanca y que extendió su permanencia hasta el Domingo 23 de Agosto. Durante estos días, habrá funciones de ingreso todos los días, desde las 9 hasta las 19, con horarios cada media hora, por lo que hay múltiples opciones para organizar la visita.

La propuesta reúne más de 40 máquinas funcionales construidas a partir de los diseños y bocetos originales de Leonardo. Helicópteros, puentes, embarcaciones, mecanismos y diferentes dispositivos permiten acercarse al pensamiento de uno de los grandes genios del Renacimiento desde un lugar diferente: muchas de las piezas pueden ser accionadas por los propios visitantes.

El resultado es una experiencia que combina arte, ciencia, ingeniería, historia y tecnología, pensada tanto para quienes ya conocen la obra de Da Vinci como para quienes quieran descubrirla de una manera entretenida y participativa.

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