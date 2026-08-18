El Festival de Narrativa celebra su décima edición en septiembre

El Festival de Narrativa de Bahía Blanca celebrará este año su décima edición con una propuesta que busca reivindicar el lugar de la literatura, la lectura y la narrativa como espacios para la escucha, la reflexión y la construcción de sentidos.

Bajo el lema "El texto no se mancha", en referencia a una de las frases más recordadas de Diego Armando Maradona, el festival propone poner en primer plano el vínculo entre literatura, memoria y compromiso con la verdad.

La elección del lema también se relaciona con la décima edición del encuentro. Maradona, asociado en la cultura popular argentina con el número 10, sirve como referencia para conmemorar los diez años de trayectoria del festival y recuperar valores vinculados con la memoria y la intervención pública.

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Esta edición tendrá, además, una modificación en su identidad. Después de nueve años como "FNBB", el festival pasará a denominarse "FeNaB". Según explicaron sus organizadores, el cambio en la sigla no supone una modificación en el rumbo del encuentro, sino una reafirmación del proyecto iniciado hace una década y una proyección hacia los próximos años.

La décima edición del Festival de Narrativa de Bahía Blanca (FeNaB) se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre, con actividades gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

Durante las cuatro jornadas participarán escritores, editores, críticos, docentes, investigadores y comunicadores, además de lectores, que volverán a ocupar un lugar central en la programación.