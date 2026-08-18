Liga de Suárez: Unión no pasó del empate y Automoto perdió el invicto

Los elencos de Tornquist no tuvieron un buen fin de semana tras jugarse la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Mientras Unión no pudo sumar de a tres en casa, Automoto perdió el invicto en Rivera.

El Verde se tuvo que conformar con un empate ante Deportivo Rivera 1 a 0, mientras que el azulgrana perdió ante Independiente por 1 a 0.

Club Sarmiento de Pigüé --en la Zona A-- y Tiro Federal de Puan --dirigido por Pablo Recalde-- en la Zona B son los líderes con puntaje ideal.

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Resultados:

Zona A

--Boca Juniors 0, Racing Club 4 (Brian Benítez, Alejo Martínez, Marco Meloni y Emilio Romero).

--Deportivo Argentino 0, Empleados de Comercio 3 (Luka Olmedo --de penal-- y Facundo Gadea --2--).

--Leandro N. Alem 2 (Ariel Suárez y Ariel Montero), Puan Foot-Ball Club 6 (Maximiliano Rausch, Mateo Litre, Lautaro Lobo, Facundo Rapetti y Ariel Romero --2--).

--Deportivo Sarmiento 0, Club Sarmiento 1 (Tomás Prost).

--Independiente (Rivera) 1 (Felipe Rojas), Automoto 0.

Libre: Independiente San José.

Zona B

--San Martín de Carhué 1 (Ariel Ríos), Atlético Huanguelén 0.

--Peñarol de Pigüé 1 (Emiliano Aliberti), Blanco y Negro 1 (Juan Ullmann).

--Unión de Tornquist 1 (Manuel Crededio), Deportivo Rivera 1 (Mariano Balda).



--Peñarol de Guaminí 2 (Santino Menini y Rodrigo De La Canal), Unión Pigüé 1 (Gustavo Schilereff).

--Tiro Federal de Puan 2 (Martín Ithurrart y Tomás Onorio), San Martín de Santa Trinidad 1 (Agustín Ertle).

Libre: El Progreso.

Las tablas