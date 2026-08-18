Sueño cumplido: ATFA Bahía Blanca renovó su sede e inauguró un salón de usos múltiples

"Tato" Zapato es el encargado de cortar la cinta fundacional del salón de usos múltiples. Fotos: Gentileza Candela Schwam e Instagram ATFA

“Trabajamos mucho para llegar a este día y es un orgullo que los técnicos de nuestra ciudad y la región tengan un lugar para poder juntarse y hablar de lo que más nos gusta, del fútbol en su máxima expresión”.

Con ese mensaje, Fabián Tuya, Secretario General y Director de la Escuela de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino), seccional Bahía Blanca, abrió el discurso con el que quedó inaugurado el salón de usos múltiples ubicado en la parte trasera de la sede histórica de la institución en calle Corrientes 891.

Con el corte de cintas también se mostró la renovación de las instalaciones, con una nueva cocina y una moderna sala de estar.

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“Todo se hizo en etapas, con enorme esfuerzo de los asociados de ATFA y gente amiga; saltando obstáculos y venciendo dificultades, pero llegamos al debut y podemos decir que es un sueño cumplido”, sostuvo Tuya, quien explicó que de ahora en más el flamante espacio servirá para ampliar las actividades, dictar capacitaciones y generar encuentros con entrenadores nacionales, de la ciudad y la región.

Entre miembros históricos de la entidad, directores técnicos e invitados especiales, se llegó a la presencia de 100 personas en una tarde-noche emotiva y especial.



Tuya destacó el trabajo realizado por cada uno de los dirigentes que pasaron por ATFA a lo largo de los años e invitó a los entrenadores a hacer uso de las instalaciones y a sumarse a la entidad, con el objetivo de seguir dándole mayor relevancia y reconocimiento a la profesión.

Hoy, ATFA Bahía Blanca es ejemplo de organización institucional y pica en punta en el desarrollo académico de la profesión.