Gabriel Ginder: "Si bien estamos punteros, debemos tener los pies sobre la tierra"

Pacífico de Cabildo arrancó pisando fuerte el certamen Clausura del Promocional. El Verde derrotó al Pacífico bahiense de visitante 2 a 1 y lidera junto a Olimpo. Pero, más allá de este inicio que ilusiona, el entrenador Gabriel Ginder le bajó la espuma.

"Si bien estamos punteros, debemos tener los pies sobre la tierra. El objetivo no cambio por más que hayamos sacado 7 de 9 puntos posibles", dijo "Oaky" Ginder en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Para nosotros haber sacado 7 de 9 puntos es muy importante, sobre todo por cómo habíamos termina el torneo anterior. El ánimo de los chicos hoy es otro", amplió.

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Tras 13 años sin dirigir en el ámbito liguista, el orientador también dejó en claro que se tuvo que aggiornar a los tiempos que corren, que quiere que su equipo se mantenga competitivo y que van a ir a cancha de Tiro Federal con la idea de seguir peleando arriba.

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