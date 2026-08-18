Lo prometido quedó en deuda y sin apoyo es inviable: Sporting se “bajó” del Regional Amateur

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Después de recibir la licencia deportiva y de haberse organizado internamente para participar del torneo Regional Amateur que se pone en marcha el fin de semana del 29 y 30 de este mes, Sporting decidió desistir de la competencia por razones estrictamente de índole económico.

“Teníamos la promesa de ciertos sponsors que nos iban a ayudar con aportes, pero el sábado a la noche esa colaboración se cayó y hoy, tras esperar unos días para ver si podíamos salvar la situación, mandamos la carta de renuncia al Consejo Federal”, explicó Julio Moreno, presidente del club rojinegro.

“Es un momento de incertidumbre, de no saber si nos bajamos a tiempo, porque ahora estamos esperando la respuesta del ente organizativo. No sabemos si aceptarán el cien por ciento de nuestra razón en el comunicado, si habrá una multa o nos pedirán que lo tenemos que jugar porque el pedido fue presentado fuera de tiempo”, sostuvo, coherente y muy tranquilo, el titular de la entidad rojinegra.

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“Creo que vamos a zafar de una posible sanción porque no estaban confeccionadas las Zonas ni se había sorteado el fixture, pero locuras no podíamos hacer, meternos a gastar lo que no teníamos era endeudarnos con nosotros mismos”, indicó el máximo dirigente del “Sangre y luto”.

Moreno indicó que lo querían jugar para darle “rodaje a varios chicos del club que vienen pidiendo pista en Primera”, aunque la realidad indicaba que el dinero que iban a recibir era para acercar a unos 5 o 6 refuerzos con los que ya habían existido contactos.

Sporting, que el domingo igualó 1-1 con San Francisco, marcha último, junto a La Armonía, en la tabla acumulada de la presente temporada de la A en la liga del Sur.

Comunicado y aclaración

Mediante un escrito publicado en las redes sociales de la institución, Sporting brindó un enérgico repudio y también dio su parecer sobre los hechos vandálicos ocurridos en el automóvil del árbitro Marcos Gómez, quien el domingo dirigió el cotejo entre el rojinegro y San Francisco, en el estadio Enrique Mendizábal de Punta Alta.

“Consideramos fundamental aclarar que las roturas en el auto particular del árbitro no están ligados al encuentro deportivo ni al desarrollo del mismo”, sostiene el informe.

“Mirá, los árbitros dejaron el auto a dos cuadras de la cancha y llegaron al estadio caminando, en vez de arribar en un móvil policial. Faltando 10 minutos para que termine el partido, un patrullero salió de nuestra sede y al llegar al hospital (Municipal Eva Perón) unas personas que estaban ahí les avisaron a los efectivos que hacía unos minutos unos chicos habían roto los vidrios de un auto estacionado frente al nosocomio, que en definitiva y sin saberlo terminó siendo de uno de los referís. Es decir que el hecho se dio en plena disputa del encuentro”, fue el testimonio de Moreno.

“En el momento del incidente, los dirigentes y los hinchas de Sporting estaban en el estadio. Incluso la policía había cerrado las puertas para que no entre ni salga nadie, por eso digo que él o los infractores pudo ser cualquiera; no le podemos apuntar a un seguidor de Sporting o de otro club, no lo sabemos ni tenemos precisiones”, refirió el “presi”.

“Algunos testigos declararon que frente al hospital había unos chicos en el interior de un auto y vieron bajar al árbitro de su unidad, pero nadie sabe, con seguridad, quiénes eran esos pibes, si tenían algo que ver con Sporting, con el fútbol o no”, amplió el directivo.

"Yo acompañé el árbitro a la Comisaría y como club nos pusimos a disposición de él con los gastos y con todo lo que podamos ayudar", cerró.

El comunicado oficial:

Ante los hechos de vandalismo sufridos en el vehículo de uno de los árbitros que se encontraba dirigiendo nuestro encuentro, el Club Atlético Sporting expresa su total repudio a lo ocurrido.

A su vez, considera fundamental aclarar que los hechos ocurridos con el vehículo NO ESTÁN LIGADOS AL ENCUENTRO DEPORTIVO NI AL DESARROLLO DEL PARTIDO.

El automóvil se encontraba estacionado aproximadamente a dos cuadras del estadio. Los árbitros llegaron al estadio por sus propios medios, sin dar aviso previo de esta situación ni a las autoridades del Club Atlético Sporting ni al personal policial que se encontraba en el estadio. Por tal motivo, el Club desconocía completamente dónde se encontraba el vehículo y no tenía posibilidad alguna de ejercer control sobre el mismo.

Los daños se produjeron durante el desarrollo del partido, mientras el público y la comunidad de Sporting se encontraban dentro del estadio.

Por lo tanto, no corresponde vincular estos hechos con el partido ni responsabilizar al Club Atlético Sporting por un hecho delictivo ocurrido fuera del estadio, en un lugar ajeno a la institución y sobre el cual el Club no tenía conocimiento ni control.

Sporting repudia cualquier hecho de violencia o vandalismo y se pone a disposición para que se esclarezca lo sucedido. Al mismo tiempo, solicitamos que la información sea comunicada con responsabilidad y precisión, sin establecer vinculaciones o responsabilidades que no se corresponden con los hechos.