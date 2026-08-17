Cierre de inscripción: Huracán y Sporting son parte de los 242 equipos que jugarán el Regional 2026
El torneo se pone en marcha el fin de semana del 29 y 30 de este mes y otorga 4 ascensos al Federal A. El Globito es el último campeón de la Liga del Sur y el rojinegro puntaltense recibió una licencia anual para participar.
El sábado cerró el plazo de inscripciones para la participación en la edición 2026 del torneo Regional Amateur, cuyo inicio está previsto para el fin de semana del 29 y 30 de este mes.
Quedaron habilitados 242 clubes (restan 11 confirmaciones oficiales), que se dividirán en 8 Regiones a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entre ellos, Huracán y Sporting, los dos representantes de la Liga de Sur.
El “Globo” accedió por ser el último campeón local, ocupando la plaza destinada a la Liga, mientras que el rojinegro fue invitado por licencia anual otorgada por el Consejo Federal.
La competencia dará 4 ascensos al Federal A, tal como viene aconteciendo en los últimos años. Además, los que pierdan las finales interregionales por esos ascensos (otros 4 elencos) obtendrán de manera directa su plaza para el certamen Argentino del Interior que comenzará en abril de 2027.
Huracán y Sporting comparten la Región Pampeana Sur junto a 17 clubes de la provincia de Buenos Aires y 5 de La Pampa, con algunos de los cuales seguramente conformará la Zona clasificatoria por cercanía geográfica.
Por Ba As: Club Sarmiento de Pigüé, Balonpié de Bolivar, Defensores de Valeria del Mar, Atlético Villegas, Santa Rita de Piedritas, Deportivo Norte y Quilmes de Mar del Plata, Ministerio y Villa Díaz Vélez de Necochea, Independiente de San Cayetano, Fútbol Club de Trenque Lauquen y los olavarrienses Ferro Carril Sud, Estudiantes, Racing, Loma Negra. El Fortín y Embajadores.
Por La Pampa: All Boys de Santa Rosa, Atlético Santa Rosa, Deportivo Winifreda, Ferro de General Pico y All Boys de Trenel.