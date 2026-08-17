Gloria Deportiva: el Municipio continúa distinguiendo a deportistas de la ciudad

El Instituto del Deporte de Bahía Blanca realizará una nueva edición de “Gloria Deportiva”, una propuesta destinada a distinguir a deportistas de la ciudad por sus trayectorias, logros y aportes a distintas disciplinas.

Entre los reconocimientos más destacados de esta edición se encuentran Héctor Gallardo, por su trayectoria en vóley, y Vicente Cayetano Rodríguez, por su trayectoria en fútbol. Además, se reconocerá a Rubén Trellini, distinguido por su destacada trayectoria en bochas y por haberse consagrado campeón argentino a los 80 años.

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También recibirán reconocimientos integrantes del equipo de básquet masculino U13, campeón provincial; Walter Fabi, por su trayectoria en deportes de contacto y su título de campeón de Sipalki; y los nadadores Thiago Marinozzi y Sofía Nani.

La lista de homenajeados se completa con Giuliana Lorenzetti y Lionel Márquez, ganadores de la medalla de oro Junior en Gimnasia Aeróbica; Tamara Magario y Cristian Matz, por sus desempeños en pesas; y los representantes del patín Loli Fernández, Juance Rodríguez y Guillermina Istilart.

La ceremonia se desarrollará el venidero jueves a las 19.30, en el Museo del Deporte, donde se pondrá en valor el esfuerzo, la dedicación y los logros de quienes representan a Bahía en distintas disciplinas deportivas.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Instituto del Deporte y el Municipio de Bahía Blanca para reconocer a protagonistas de la actividad deportiva local.