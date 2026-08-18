Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.519,24 para la venta y de $1.469,64 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,13% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.571,00 (+0,64%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.555,00 (+0,60%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.521,78 (+0,30%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.582,29 (+0,51%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 506 puntos básicos (+3,70%).