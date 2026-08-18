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Por un empalme de cañerías, un sector de la ciudad tendrá afectado el suministro de agua

Los trabajos se ejecutarán en la esquina de las calles 25 de Mayo y Chile, informaron desde la empresa.

Archivo La Nueva.

Aguas Bonaerenses informa que este miércoles se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Los trabajos se ejecutarán en la esquina de las calles 25 de Mayo y Chile, y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por las calles: Chile, Undiano, Berutti y Donado.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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