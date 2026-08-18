Advierten por falsos mensajes que solicitan pagos de tasas municipales

El Municipio y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) advirtieron a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza mensajes de texto y WhatsApp para solicitar el pago de supuestas tasas municipales.

Según se informó, en las últimas horas se reportaron comunicaciones enviadas por una supuesta "Agencia de Recaudación Municipal", en las que se informa sobre supuestos vencimientos de tasas e invita a ingresar a un enlace para realizar el pago de una deuda. Aclararon que se trata de una estafa.

La OMIC detalló que, en algunos de los casos detectados, el mensaje asegura que "hoy vence" un anticipo de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) e incluye un enlace acortado para efectuar el pago.

Ante esta situación, se aclaró que el Municipio "no envía mensajes de texto ni de WhatsApp para recordar pagos ni solicita ingresar a enlaces".

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Además, recomendaron no ingresar a los links incluidos en este tipo de comunicaciones ni realizar pagos a partir de mensajes recibidos por canales no verificados. También se aconseja no brindar datos personales o bancarios, claves ni códigos de seguridad, y verificar la existencia de cualquier deuda únicamente a través de los canales oficiales del Municipio.

Desde la OMIC recordaron que las estafas digitales suelen utilizar mecanismos destinados a generar urgencia y confianza para lograr que las víctimas entreguen información o realicen un pago. "Si te llega un mensaje inesperado con un vencimiento y un link para pagar, frená, verificá y recién después actuá. No hagas clic: primero confirmá", señalaron desde el organismo.