Arranca hoy la inscripción al fondo de $300 millones y los beneficios para comerciantes bahienses

Dos medidas de acompañamiento al comercio local fueron presentadas esta mañana en el Salón Estomba de la Municipalidad, en el marco del trabajo conjunto que la comuna viene llevando adelante con la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca.

Del encuentro participaron el secretario privado, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo; el gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Juan Starobinsky; el titular de la Cámara de Comercio, Facundo Borri; y la licenciada María Tubio, de Empleo y Formación.

El intendente Federico Susbielles había anunciado el pasado 23 de julio un acuerdo con la Cámara de Diputados de la Provincia, que contempló el aporte de una partida de $300 millones destinada a asistir a los comerciantes bahienses. A ese fondo se suma ahora una segunda medida, que contempla un auxilio impositivo para aquellos comerciantes que registren deudas con ARCA y ARBA.

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Según lo referido por Calderaro, inicia este martes la inscripción para solicitar el beneficio. "Los comerciantes van a tener 10 días para anotarse desde la aplicación 'Mi Bahía'. Se ha trabajado también en la construcción de un índice de vulnerabilidad fiscal que sea lo más justo y transparente posible para poder determinar y jerarquizar los comercios que van a acceder. Esos $300 millones van a significar $1 millón para cada comercio en particular", indicó.

En cuanto al beneficio fiscal, De Vadillo explicó el mecanismo y el alcance de los descuentos: "El plan de pagos ya se encuentra vigente. Tomamos un corte de facturación como promedio los primeros tres meses. Como requisito, hasta 35 millones de pesos promedio mensuales. La ordenanza se remitió al Concejo Deliberante, se trataron y se establecieron dos cortes, uno al 30 de septiembre y otro al 31 de diciembre".

"Hasta el 30 de septiembre vamos a ofrecer un descuento de intereses por mora para quienes cancelen la deuda al contado y en efectivo, con una quita de hasta el 80 % de los intereses. Para quienes opten por hasta tres cuotas, el beneficio será del 35 % sobre los intereses. También existen planes de pago de 12 y 24 cuotas. En el primero habrá una quita del 15 % sobre los intereses de mora, mientras que en ambos casos se requerirá un anticipo del 10 % hasta el 30 de septiembre. Cabe resaltar que lo que hemos consensuado es una tasa de financiación con beneficios de entre el 40 % y el 60 % respecto de la tasa de financiación habitual estipulada por la Fiscal Impositiva. Por eso, la propuesta fue acordada en el Concejo Deliberante y aprobada por unanimidad", puntualizó De Vadillo.

Tanto desde la Cámara como la Corporación se mostraron conformes y agradecieron el trabajo realizado. "Lo importante es trabajar en forma conjunta, que se reciban los reclamos que tenemos los comerciantes y los pedidos para poder pasar esta crisis que estamos viendo. Creo que es de mucha ayuda, no sólo el fondo que nos acercó de la Cámara de Diputados, sino también esta moratoria", indicó Borri.

En tanto Starobinsky expresó que "desde la Corporación nos parece válido agradecer la gestión a Alejandro Di Chiara, que después de la convocatoria que tuvimos en el Don Bosco, consiguió este aporte de 300 millones de pesos que realmente es un gesto importante para nosotros. También queremos agradecerle la gestión a la Municipalidad que siempre estuvo a nuestro lado para ver qué soluciones podíamos darle a esta situación de crisis. No es nada más que la moratoria, sino también un montón de acciones concretas que se están organizando para mejorar nuestra realidad".

En cuanto a la inscripción, se debe ingresar a la aplicación de 'Mi Bahía' para poder cargar los datos y el pago se realizará a través de un CBU bancario.

En este sentido, Tubio explicó: "Se puede hacer desde la plataforma de 'Mi Bahía' o desde la app. Hay un botón que dice 'Fondo de Asistencia a Comercios', allí pueden ingresar y cargar los datos. Es muy intuitivo, son poquitas pantallas con información necesaria sobre el comercio".

"Hay muchos datos que ya surgen de forma automática por el registro que tiene la Municipalidad. Está todo explicado, también accesible para personas que quizás no cuentan con algún contador. Estos datos pueden modificarse hasta el 28 de agosto, que es el límite para la carga. Una vez finalizado, con el índice que se estableció se designarán las partidas a quienes corresponda", finalizó