Lo arrestaron tras intentar ingresar a la fuerza a la casa de su hermana para exigirle dinero

Un hombre fue aprehendido esta tarde por la policía luego de causar destrozos en la vivienda de su hermana y enfrentarse a los efectivos en una vivienda de calle Mitre al 3400.

El hecho ocurrió sobre las 14, cuando una llamada al servicio de emergencias 911 alertó a las fuerzas de seguridad sobre un conflicto familiar en desarrollo.

Según informaron fuentes policiales, Lucas Sebastián Lozano, de 30 años, se presentó en el domicilio de su hermana, de 29 años, con la intención de exigirle dinero para la presunta compra de estupefacientes.

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Ante la negativa de la joven, la situación se tornó agresiva. Lozano comenzó a propinar reiterados golpes contra la puerta de acceso al inmueble, logrando desprender una de sus bisagras por la fuerza del impacto.

Al arribar el personal policial, el agresor mantuvo una actitud hostil. Lejos de acatar las órdenes impartidas por los uniformados, opuso resistencia física, lo que derivó en un breve forcejeo en la vía pública hasta que logró ser reducido y aprehendido.

El detenido quedó a disposición de la UFIJ N° 15 y la causa fue caratulada preventivamente como daño, desobediencia y resistencia a la autoridad.