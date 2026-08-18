Un hombre fue detenido tras golpear y tentar de estrangular a su pareja en el barrio 9 de Noviembre

Un hombre de 39 años fue aprehendido esta tarde, acusado de haber agredido físicamente y haber intentado estrangular a su pareja en medio de una discusión en el barrio 9 de noviembre.

El hecho se registró alrededor de las 15, en una vivienda ubicada en calle Matheu al 2300, tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 que dio cuenta del violento conflicto familiar.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la agresión. Según se informó, el imputado —identificado como Jonatan Morales (39)— habría atacado a su pareja, una mujer de 36 años, asestándole golpes de puño en el rostro que le ocasionaron lesiones visibles. Posteriormente, el agresor la sujetó del cuello ejerciendo maniobras de estrangulamiento con las manos.

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Los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión de Morales en la finca.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La causa fue caratulada preventivamente como Lesiones agravadas por el vínculo en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.