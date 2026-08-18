El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 19 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frio y algo ventoso a fresco, con ráfagas de intensidad regular desde el sector noroeste y buena visibilidad. El

Durante la tarde, el tiempo se prevé templado y algo ventoso, siempre con ráfagas regulares desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fría y algo ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.