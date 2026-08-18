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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 19 de agosto en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 19 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frio y algo ventoso a fresco, con ráfagas de intensidad regular desde el sector noroeste y buena visibilidad. El

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde, el tiempo se prevé templado y algo ventoso, siempre con ráfagas regulares desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se presentará fría y algo ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.

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