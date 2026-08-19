Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a la segunda fase del Mundial

El seleccionado femenino de hockey sobre césped venció esta mañana a su par de Escocia, en el cierre de la primera fase y avanzó a la siguiente instancia del Mundial que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Las Leonas se impusieron por 2 a 0, con goles María José Granatto y Lara Casas, a los 10 y 44 minutos, en el partido disputado en Belfius Hockey Arena.

Con este resultado, el combinado nacional llegó a 7 puntos en su grupo y esperará por el partido entre Estados Unidos y Alemania, para conocer cuál será su posición final en la zona.

Si pasan las teutonas, el equipo dirigido por Fernando Ferrara arrastrarán 3 puntos a la siguiente fase y si ganan las norteamericanas, llevarán una unidad más a la siguiente fase.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esto se debe que previo a este juego, Argentina había vencido a las alemanas (3 a 2) e igualado ante las estadounidenses (1 a 1).