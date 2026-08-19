Murió José Luis “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis

Hay dolor y conmoción en el mundo de la música tras la muerte de José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista e integrante de la banda de folklore Los Tekis, a sus 68 años. Según trascendió, su fallecimiento se produjo durante la madrugada de este miércoles.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado que la banda difundió en sus redes sociales, en el que los integrantes de Los Tekis despidieron al músico con profunda tristeza.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, se supo que Ponce estaba internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología tras sufrir una descompensación en su salud.

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Hace dos meses había sido diagnosticado con una "enfermedad complicada".

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino", expresaron Los Tekis desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, detallaron que la muerte del artista sucedió de manera repentina: "Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte".

"Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. ¡Un gracias así de enorme por tanto! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos... Hasta el otro carnaval, ya nos reencontramos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre", cerraron el comunicado los integrantes del grupo.

José Luis Ponce, su nombre de pila, fue un integrante histórico del grupo Los Tekis desde 1995, ocupando el rol de bajista. Sin embargo, no era su primera vez siendo parte de un proyecto musical.

Previo a alcanzar el éxito con el folklore, integró una banda de rock llamada Universo, mientras estudiaba en Córdoba. A fines de los 80, Ponce vivió en Europa durante siete años y participó de una banda de música latina y latin jazz, previo a su regreso a la Argentina. (NA)