En el Club de Mar-Mallorca: se realizó hoy la entrega de trofeos de la XXXI edición de la Regata Illes Balears

Por Juan José Barzola / Especial para "La Nueva."

La armadora Dona Dyer y su tripulación del Rowdy (1916) fueron los protagonistas de la entrega de trofeos de la XXXI edición de la Regata Illes Balears que concluyó hoy en Club de Mar-Mallorca.

La embarcación diseñada por Nathanael Herreshoff revalidó el título obtenido en las dos últimas ediciones al adjudicarse el triunfo en la clase Época Cangreja y fue además la ganadora del Trofeo Club de Mar-Mallorca a la vencedora absoluta.

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Los restantes vencedores de la regata fueron Hallowe’en (1926), en Grandes Esloras; Argyll (1948), en Época Bermudiana; Clarionet (1966), en Clásicos y Barlovento-Senda Azul (1975), en Espíritu de Tradición.

La ceremonia de entrega de premios puso el punto final a la XXXI Regata Illes Balears Clàssics que, organizada por Club de Mar-Mallorca, reunió a una treintena de embarcaciones clásicas y de época durante cuatro jornadas.

El Recluta (Barco Argentino) capitaneado por German Frers, obtuvo un honroso 2º puesto en su categoría (Bermudiana), donde se tomaron esta regata para entrenar ya que participan dentro de 15 días en las Aguas de Mahón (Menorca).